Тюнер збільшив продуктивність старого мотора Jeep більш як у чотири рази.

Рядний шестициліндровий 4-літровий двигун Jeep використовувався на багатьох моделях американської марки впродовж довгих років і був відомий, завдяки двом своїм характерним особливостям: надзвичайній надійності та слабкій потужності. У своїй кращій формі він здатен продукувати 190 кінських сил потужності та 319 ньютон-метрів крутного моменту.

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Завдяки тюнінгу, віддачу цього двигуна раніше вдавалось підняти до 692 к.с. та 1053 Нм, однак умільцям з майстерні Newcomer Racing, що у Північній Кароліні, США, цього здалось замало. Вони вирішили перевершити давній рекорд та збудували мотор, який має кращу віддачу, ніж агрегат під капотом новенького Jeep Grand Cherokee Trackhawk.

За основу для потужного агрегата був використаний блок від WJ Grand Cherokee, доповнений компонентами від оригінальних моторів AMC, завдяки яким робочий об’єм мотора збільшився до 4,8 літрів. Серед числених модифікацій двигуна важливу роль відіграють електронний блок управління Holley, турбонаддув On3 Performance 7675 та високопродуктивний інтеркулер.

Пепервірка мотора на дино-стенді показала продуктивність у 861 кінську силу та 1194 Нм крутного моменту. Причому ці показники було досягнуто на 700 об/хв раніше, ніж при встановленні попереднього рекорду, що дозволяє припустити, що з цього агрегата можна витиснути ще більше.

Мотор був збудований виключно з метою “дослідження та обкатки технологій”, а не для використання в автомобілі, тож побачити, як старенький “Джип” ракетою пролітає 402-метрівку не вийде.