Тюнер увеличил производительность старого мотора Jeep в четыре раза.

Рядный шестицилиндровый 4-литровый двигатель Jeep использовался на многих моделях американской марки на протяжении долгих лет и был известен благодаря двум своим характерным особенностям: чрезвычайной надежности и слабой мощности. В своей лучшей форме он способен производить 190 лошадиных сил мощности и 319 ньютон-метров крутящего момента.

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Благодаря тюнингу, отдачу этого двигателя ранее удавалось поднять до 692 л. с. и 1053 Нм, однако умельцам из мастерской Newcomer Racing, что в Северной Каролине, США, этого показалось мало. Они решили превзойти давний рекорд и построили мотор, который имеет лучшую отдачу, чем агрегат под капотом новенького Jeep Grand Cherokee Trackhawk.

За основу для мощного агрегата был использован блок от WJ Grand Cherokee, дополненный компонентами от оригинальных моторов AMC, благодаря которым рабочий объем мотора увеличился до 4,8 литров. Среди многочисленных модификаций двигателя важную роль играют электронный блок управления Holley, турбонаддув On3 Performance 7675 и высокопроизводительный интеркулер.

Проверка мотора на дино-стенде показала производительность в 861 лошадиную силу и 1194 Нм крутящего момента. Причем эти показатели были достигнуты на 700 об/мин раньше, чем при установлении предыдущего рекорда, что позволяет предположить, что из этого агрегата можно выжать еще больше.

Мотор был построен исключительно с целью “исследования и обкатки технологий”, а не для использования в автомобиле, поэтому увидеть, как старенький “Джип” ракетой пролетает 402-метровку не получится.