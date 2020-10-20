Уникальный шоукар Bugatti Vision Gran Turismo существует в единственном экземпляре и принадлежит американцу Хези Шакеду (Hezy Shaked). Однако китаец создал копию.

Механик Джек Ли из Китая занимается ремонтом грузовиков и о машинах, подобных Bugatti Vision GT, может лишь мечтать. Или же попытаться воплотить свою мечту, причем немедленно.

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Гиперкар Bugatti Vision Gran Turismo был создан в 2015 году исключительно для демонстрационных целей – он посвящен одноименному автомобилю в гоночном симуляторе Gran Turismo 6. Стилистической основой для прототипа послужило несколько моделей победителей “24 часа Ле-Мана” конца 1930-х, в частности Bugatti Type 57 Tank.

Существует только один экземпляр Vision Gran Turismo и оценочная стоимость автомобиля составляет от 5 160 000 до 18 000 000 долларов США. Известно, что лишь два человека на планете владели гиперкаром. Принц Бадр бен Сауд из Саудовской Аравии сначала приобрел автомобиль путем тайной заявки, вместе с Bugatti Chiron, окрашенным так же, как и Vision Gran Turismo. Позже автомобиль был продан Хези Шакеду, главе и руководителю сети магазинов одежды Tillys.

Механик Джек Ли вряд ли скоро имел бы деньги, нужные на покупку такой машины мечты, а даже если бы и имел – оказался бы в конце длинной очереди из почтенных и уважаемых клиентов, которые покупают Bugatti поколениями. Но что мастер мог себе позволить, так это купить четырехлитровый мотор Toyota V8 серии UZ и построить вокруг него очень удачную реплику гиперкара. И пусть за сиденьями у него рычит не 8-литровый квад-турбо мотор на 16 цилиндров, а “карбоновыми” будут только наклейки, мощности спортивного агрегата Toyota/Lexus достаточно, чтобы двигать тяжелый металлический кузов “гиперкара” Джека.