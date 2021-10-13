Рейнджерам удалось найти животное и освободить его от мусора.

Дикая природа страдает от человеческой деятельности многими различными способами, но наиболее неприятные вещи это те, которые можно было бы избежать. Если бы владелец автомобиля из штата Колорадо утилизировал отработанные шины, этой истории не было.

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Впервые парковые рейнджеры узнали про лося с необычной "украшением" два года назад, во время планового обследования дикой природы. Долгое время животное отслеживали, а с мая этого года пытались пересечься с ним, чтобы оказать помощь.

Офицерам службы надзора за парками и природой удалось отследить лося, но снять с его шеи шину оказалось непростой задачей. Животное усыпили транквилизатором и попытались срезать шину електрорезаком. Однако инструмент не справился со стальным каркасом шины, поэтому рейнджеры решили спилить лосю рога, которые мешали шине сняться с шеи животного. Ежегодно лоси отращивают рога, поэтому животное не пострадало.

"Мы хотели срезать шину, но ситуация была непростой и нам пришлось снимать шину любым возможным способом", – говорит офицер Скотт Мердок.