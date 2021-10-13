Рейнджерам вдалось знайти тварину та звільнити її від непотребу.

Дика природа потерпає від людської діяльності багатьма різними способами, але найбільш прикрими є речі, яких можна було б уникнути. Якби власник автомобіля зі штату Колорадо утилізував відпрацьовані шини, цієї історії не було б.

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Вперше паркові рейнджери дізнались про лося з незвичною “прикрасою” два роки тому, під час планового обстеження дикої природи. Довгий час тварину відстежували, а з травня цього року намагались перетнутись із ним, щоб надати допомогу.

Офіцерам служби нагляду за парками та дикою природою вдалося відстежити лося, але зняти з його шиї шину виявилось непростим завданням. Тварину приспали транквілізатором та спробували зрізати шину електрорізаком. Однак інструмент не впорався зі сталевим каркасом шини, тож рейнджери вирішили спиляти лосю роги, які заважали шині зіслизнути з шиї тварини. Щороку лосі відрощують роги, тому істота не зазнала серйозних довгострокових втрат.

“Ми хотіли зрізати шину, але ситуація була динамічною і нам довелося знімати шину будь-яким можливим способом”, – каже офіцер Скотт Мердок.