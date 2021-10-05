Усе нове – добре забуте старе. Схоже цю приказку згадали в Держекоінспекції та пропонують повернути "утилізаційний збір" який діяв в Україні у 2013-2014 роках.

Для власників автомобілів можуть ввести новий податок – так званий “утилізаційний збір”. З такою пропозицією виступили в Держекоінспекції.

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За словами глави відомства Андрія Мальованого, відсутність розгалуженої мережі центрів для здачі і знешкодження старих авто, необхідність доплачувати за знищення машини не стимулюють водіїв утилізувати старі авто згідно з вимогами законодавства. Відповідно такий бізнес не є прибутковим.

Голова Держекоінспекції підкреслив, що для “вирішення проблеми” потрібно застосовувати аналогічні з Європою механізми, серед яких:

доплати автовласникам при покупці нового авто після належної утилізації старого;

стягнення утилізаційного збору після закінчення експлуатації автомобіля;

високі штрафи для тих, хто порушує норми утилізації авто;

розширена відповідальність автовиробника, який повинен подбати про подальше "знешкодженні" відпрацьованого товару.

На думку Андрія Мальованого в Україні тільки 5% автовласників віддають свої машини на утилізацію, а потрапляючи на звалища авто забруднюють грунт свинцем, іржею, відпрацьованими маслами. "Протягом 2020 го утилізовано лише 13 000 авто. Решта забруднює навколишнє середовище на звалищах", - вважає Андрій Мальований.

Варто зазначити, що відпрацьовані мастила в Україні купують по 8-10 гривень за літр, металом приймають по 11,3 грн за кілограм, а свинцеві акумулятори по 33,9 грн за кілограм. Це не кажучи вже про мідні дроти, каталізатори та інші “коштовності” за які можна отримати чималі гроші.

Отже, насправді випадків коли непотрібний автомобіль просто викидають на звалище небагато – як правило, непотрібні, старі або розбиті автомобілі здають на розбирання, самостійно продають по запчастинах або здають на металолом.