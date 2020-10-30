Відомча лікарня здала їх на металобрухт.

Активісти Клубу технічної класики Old Car Service викупили з металобази вісім раритетних автомобілів у виконанні "Швидка допомога". Це автомобілі RAF-22031 та "Волга" ГАЗ-31022, які служили в одній із відомчих лікарень. Їх давно списали, а нещодавно відправили на металобрухт. За лічені години машини могли порізати та відправити на переробку.

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Однакі ці авто вже стали раритетами, особливо в модифікаціях "Швидка допомога". Тож ініціативні члени клубу викупили автомобілі з металобази та будуть їх реставрувати. До речі, усі 8 машин в той ж день знайшли своїх покупців – колекціонерів. Тому, швидше за все, вже незабаром ми побачимо ці екземпляри у чудовому стані в якості виставкових моделей на фестивалях ретро-техніки.

Сегодня должен был быть пост о наших Запорожцах,на которых мы выезжали на День Автомобилиста. Но .. сегодня утром, когда... Опубліковано Old Car Service Четвер, 29 жовтня 2020 р.

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