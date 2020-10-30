Ведомственная больница сдала их на металлолом.

Активисты Клуба технической классики Old Car Service выкупили с металлобазы восемь раритетных автомобилей в исполнении "Скорая помощь". Это автомобили RAF-22031 и "Волга" ГАЗ-31022, которые служили в одной из ведомственных больниц. Их давно списали, а недавно отправили на металлолом. За считанные часы машины могли порезать и отправить на переработку.

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Однако и эти авто уже стали раритетами, особенно в модификациях "Скорая помощь". Поэтому инициативные члены клуба выкупили автомобили с металлобазы и будут их реставрировать. Кстати, все 8 машин в тот же день нашли своих покупателей – коллекционеров. Поэтому, скорее всего, уже скоро мы увидим эти экземпляры в отличном состоянии в качестве выставочных моделей на фестивалях ретро-техники.

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