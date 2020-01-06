Відтепер під цим брендом спільно з китайцями будуть робити електробуси.

Після 15-річної перерви добра знана в Україні марка угорських автобусів Ikarus знову з'явилась на міжнародній виставці Busworld Europe в Брюселі. Наприкінці минулого року спільне угорсько-китайське підприємство IKARUS-CRRC представило свою першу модель Сity Pioneer.

Electrobus Europe Ltd – спільне підприємство між Ikarus і китайським виробником CRRC. В Угорщині роблять кузов і шасі, а електричну начинку постачають з Піднебесної.

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Єдина модель компанії – Ikarus-CRRC 1311 U City Pioneer. Це 12-метровий міський низькопідлоговий електробус. Він розрахований на перевезення 79 пасажирів, з яких 28 може сидіти. Кузов складається з каркасу з нержавіючої сталі. Він має гарантований термін експлуатації 16 років. Це удвічі більше, ніж мають "прожити" акумуляторні батареї цього електробуса.

Китайські акумулятори CATL ємністю 313 кВт.год заряджаються за 5-6 годин від станції на 60 кВт або всього за 2 - 3 години від 150-кіловатної. Батареї живлять тяговий синхронний електромотор t-Drive MD2021 з нормальною потужністю 165, піковою - 240 кВт. Максимальний обертальний момент – 3200 Нм. Запасу ходу вистачає на пробіг в 200 – 260 км.

Виробники обіцяють, що електробус буде на 15-20% дешевше своїх конкурентів, однак точна ціна невідома.

Нагадаємо, що мексиканська поліція закупить українські електробайки.