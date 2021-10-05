Все новое – хорошо забытое старое. Похоже, эту поговорку вспомнили в Госэкоинспекции и предлагают вернуть "утилизационный сбор", который действовал в Украине в 2013–2014 годах.

Для владельцев автомобилей могут ввести новый налог – так называемый “утилизационный сбор”. С таким предложением выступили в Госэкоинспекции.

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По словам главы ведомства Андрея Малеваного, отсутствие разветвленной сети центров для сдачи и обезвреживания старых авто, необходимость доплачивать за уничтожение машины не стимулируют водителей утилизировать старые авто в соответствии с требованиями законодательства. Соответственно такой бизнес не является прибыльным.

Глава Госэкоинспекции подчеркнул, что для "решения проблемы" нужно применять аналогичные с Европой механизмы, среди которых:

доплаты автовладельцам при покупке нового авто после надлежащей утилизации старого;

взыскание утилизационного сбора после окончания эксплуатации автомобиля;

высокие штрафы для тех, кто нарушает нормы утилизации авто;

расширена ответственность автопроизводителя, который должен позаботиться о дальнейшем "обезвреживании" отработанного товара.

По мнению Андрея Малеваного в Украине только 5% автовладельцев отдают свои машины на утилизацию, а попадая на свалки авто загрязняют почву свинцом, ржавчиной, отработанными маслами. "В течение 2020-го утилизировано только 13 000 авто. Остальное загрязняет окружающую среду на свалках", – считает Андрей Малеванный.

Стоит отметить, что отработанные масла в Украине покупают по 8–10 гривен за литр, металлом принимают по 11,3 грн за килограмм, а свинцовые аккумуляторы по 33,9 грн за килограмм. Это не говоря уже о медных проводах, катализаторах и прочих “драгоценностях”, за которые можно получить немалые деньги.

На самом деле случаев, когда ненужный автомобиль просто выбрасывают на свалку, немного – как правило, ненужные, старые или разбитые автомобили сдают на разборку, самостоятельно продают по запчастям или сдают на металлолом.