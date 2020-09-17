Уволенная женщина обвиняет бывшего работодателя в нарушении прав человека. Но есть и обратная сторона истории.

Женщина по имени Кейтлин Бернье разместила на своей странице в Facebook открытое обращение ко всем неравнодушным с призывом бойкотировать автосалон Honda Alberta в Канаде. Она уверяет, что она была незаконно уволена, из-за внешнего вида, который "не соответствует офисным стандартам мужского мира".

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"Сегодня я была уволена с работы в автосалоне Alberta Honda, на пересечении 97-й улицы и 127-й авеню, из-за "несоответствующего наряда", – пишет Кейтлин. Причина – прозрачная белая блузка, через которую, якобы, было видно тело и белье женщины. Далее она рассказывает подробности истории и, согласно ее версии, часть сотрудников автосалона поддержала ее, признав, что блузка лишь полупрозрачная и полностью соответствует офисному дресс-коду. Однако представители администрации убеждены, что такой вид недопустим для сотрудника. Кейтлин говорит, что как только она вошла в шоу-рум дилерского центра, к ней подошла офис-менеджер и предложила ей надеть свитер, который был у нее с собой и отвечал офисному дресс-коду. Кейтлин отказалась (во-первых было слишком жарко для свитера, во-вторых – именно в этой блузке она была на собеседовании в этой фирме) и обе отправились в офис менеджера по персоналу – также женщине. Она, якобы, согласилась, что блуза вполне приличная, однако оставила окончательный вердикт за директором автосалона. Того не было на месте и Кейтлин отправили домой. Позже ей позвонил директор, заявив: "Я слышал, что ты надеваешь что-то неуместное на работу, и не соблюдала дресс-код или инструкции, когда тебе сказали переодеться, поэтому я увольняю тебя".

В комментариях под этим сообщением один из пользователей разместил публикацию с портала Reddit, также посвященную этой истории, однако освещенную с другой стороны. Он объясняет, что женщину уволили не из-за ненадлежащего вида, а потому, что она устроила скандал, ругалась с руководством, используя ненормативную лексику и вела себя не совсем адекватно. К тому же, в этой публикации утверждается, что фотографии, размещенные в посте Кейтлин, не передают, насколько прозрачной была ее блуза.

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