Звільнена жінка звинувачує колишнього роботодавця у порушенні прав людини. Та є й зворотній бік історії.

Жінка на ім’я Кейтлін Берньє розмістила на своїй сторінці у Facebook відкрите звернення до усіх небайдужих із закликом бойкотувати автосалон Honda Alberta у Канаді. Вона запевняє, що її було незаконно звільнено, через зовнішній вигляд, що “не відповідає офісним стандартам чоловічого світу”.

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“Сьогодні мене було звільнено з роботи в автосалоні Alberta Honda, що на перетині 97-ї вулиці та 127-ї авеню, через “невідповідне вбрання”, – пише Кейтлін. Причина – прозора біла блуза, через яку, нібито, було видно тіло та білизну жінки. Далі вона переповідає подробиці історії і, згідно з її версією, частина співробітників автосалону підтримала її, визнавши, що блуза лиш напівпрозора і цілком відповідає офісному дрес-коду. Однак представники адміністрації переконані, що такий вигляд неприпустимий для співробітника.

Кейтлін розповідає, що як тільки вона увійшла до шоу-руму дилерського центру, до неї підійшла офіс-менеджер та запропонувала їй вдягти светер, що був у неї з собою і відповідав офісному дрес-коду. Кейтлін відмовилась (по-перше було занадто спекотно для светра, по-друге – саме у цій блузі вона була на співбесіді у цю фірму) і обидві вирушили до офісу менеджеру з персоналу – також жінки. Вона, ніби-то, погодилась, що блуза цілком пристойна, однак залишила остаточний вердикт за директором автосалону. Того не було на місці і Кейтлін відправили додому. Пізнічше їй зателефонував директор, заявивши: “Я чув, що ти вдягаєш щось недоречне на роботі, і не дотримувалась дрес-коду чи інструкцій, коли тобі сказали змінитись, тому я звільняю тебе”.

У коментарях під цим дописом один із користувачів розмістив публікацію з порталу Reddit, також присвячену цій історії, однак висвітлену з іншого боку. Він пояснює, що жінку звільнили не через неналежний вигляд, а тому, що вона вчинила скандал, лаялась з керівництвом, використовуючи ненормативну лексику і поводилась не зовсім адекватно. До того ж, у цій публікації стверджується, що фотографії, розміщені у пості Кейтлін, не передають, наскільки прозорою була її блуза.

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