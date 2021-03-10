В понедельник, 8 марта, компания Kia обнародовала тизеры обновленного спортседана, который представит официально 16 марта. И несколько автосалонов в США и Канаде уже торгуют такими машинами и выставляют на всеобщее обозрение их фотографии.

Фактически, дилеры Kia раскрыли о новинке все, что должно было быть открыто 16 марта: характеристики, комплектации, цены. Теперь презентация просто не имеет смысла.

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Обновленный Kia Stinger 2021 модельного года выставили на продажу автосалоны Autotrader в США и Kia Citrus Motors в Канаде. Как и предполагалось, изменения в седане для рынка Северной Америки идентичны тем, что достались машинам для корейского и европейского рынков. Обновление коснулось оптики, формы кормы, интерьера, а также логотипа Kia.

По данным спецификации дилеров, обновление также увеличило мощность 3,3-литрового V6 на 3 лошадиные силы – с 365 до 368. Показатели крутящего момента для V6 остаются неизменными.

Хотя это все еще не подтверждено, предполагается, что обновленный Stinger не будет предлагаться с 2-литровым турбомотором мощностью 255 лошадиных сил, поскольку его заменяет 2,5-литровый турбомотор с отдачей в 300 сил. Коробка передач по – прежнему будет доступна лишь одна – 8-скоростная автоматическая.

Исполнение Stinger GT отличают большие выхлопные трубы и массивный задний диффузор. Ожидается, что будут доступны новые дизайны колес в 18 - и 19-дюймовом формате.

На снимках также можно рассмотреть интерьер обновленного Stinger. Он оснащен 10,25-дюймовым сенсорным экраном – значительно большим за 8-дюймовую панель дорестайлинговой версии. Также улучшено качество интерьера и материалы.

Базовая версия Kia Stinger GT-Line 2021 года стоит в США от 37 135 долларов, включая плату за доставку в 1045 долларов, что означает подорожание на 3000 долларов. Топовая версия V6 turbo GT2 стоит от 54 535 долларов, что лишь на 900 долларов выше, по сравнению с прошлым годом.

Фото: американская версия Kia Stinger 2021 года / Carscoops