У понеділок, 8 березня, компанія Kia оприлюднила тизери оновленого спортседана, який представить офіційно 16 березня. Та кілька автосалонів у США і Канаді вже торгують такими машинами і виставляють на загальний огляд їх фотографії.

Фактично, дилери Kia розкрили про новинку усе, що мало бути відкрито 16 березня: характеристики, комплектації, ціни. Тепер презентація просто не має сенсу.

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Оновлений Kia Stinger 2021 модельного року виставили на продаж автосалони Autotrader у США та Kia Citrus Motors у Канаді. Як і передбачалось, зміни у седані для ринку Північної Америки ідентичні тим, що дістались машинам для корейського та європейського ринків. Оновлення торкнулось оптики, форми корми, інтер’єру, а також логотипу Kia.

За даними специфікації дилерів, оновлення також збільшило потужність 3,3-літрового V6 на 3 кінські сили – з 365 до 368. Показники крутного моменту для V6 залишаються незмінними.

Хоча це все ще не підтверджено, передбачається, що оновлений Stinger не пропонуватиметься з 2-літровим турбомотором потужністю 255 кінських сил, оскільки його замінює 2,5-літровий турбомотор з віддачею у 300 сил. Коробка передач, як і раніше, буде доступна лише одна – 8-швидкісна автоматична.

Виконання Stinger GT відрізняють більші вихлопні труби та масивний задній дифузор. Очікується, що будуть доступні нові дизайни коліс у 18- та 19-дюймовому форматі.

На знімках також можна роздивитись інтер’єр оновленого Stinger. Він оснащений 10,25-дюймовим сенсорним екраном – значно більшим за 8-дюймову панель дорестайлінгової версії. Також покращено якість інтер’єру та матеріали.

Базова версія Kia Stinger GT-Line 2021 року коштує у США від 37 135 доларів, включаючи плату за доставку у 1045 доларів, що означає здорожчання на 3000 доларів. Топова версія V6 turbo GT2 коштує від 54 535 доларів, що лише на 900 доларів вище, порівняно з минулим роком.

Фото: американська версія Kia Stinger 2021 року / Carscoops