Компания BMW Motorrad вывела на рынок мотоциклов спортивный байк M1000 XR для поездок на длинные дистанции. Мотоцикл подойдет как для динамичной езды по загородным дорогам, так и гонкам на спортивных трассах.

Новый BMW M 1000 XR – третья модель M производителя-юбиляра BMW Motorrad: празднование мировой премьеры после супербайка M 1000 RR и динамичного родстера M 1000 R продолжилось дебютом спортивного мотоцикла M 1000 XR.

В год столетия BMW Motorrad динамическая философия самой спортивной серии в мире также применена к новому M XR: M на всех континентах является синонимом успеха в гонке и увлечении высокопроизводительными моделями BMW. Это дань уважения поклонникам с особо высоким уровнем требования к производительности, эксклюзивности и индивидуальности.

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Благодаря хорошей мощности двигателя и массе пустого по стандарту DIN только 223 кг открыты динамические габариты вождения, ранее зарезервированные для чистокровных супербайков. Но теперь они используются для загородных дорог, длительных поездок на дальние расстояния и скорых кругов на треке.

M XR – самый легкий представитель этого сегмента кроссоверов. Новичок с модифицированным 4-цилиндровым рядным двигателем водяного охлаждения на основе силового агрегата S 1000 RR развивает мощность 148 кВт (201 л.с.) при 12750 об/мин. Это на 23 кВт (31 л.с.) больше, чем у нового S1000 XR.

Стильно, динамично и с удивительной выносливостью M 1000 XR может нестись что по сельской дороге, что по автобану или на гонках по треку. Фото: MW Motorrad

Новый M XR получил винглеты в области передних боковых панелей с целью достижения еще более быстрого круга на перегонной трассе и наилучшей возможной стабильности езды на высоких скоростях. Начиная со скорости около 100 км/ч, они обеспечивают увеличение нагрузки на передние колеса благодаря создаваемой аэродинамической прижимной силе. Она увеличивается примерно на 12 кг при 220 км/ч.

Подвеска и шасси нового M XR основаны на S 1000 XR. M XR имеет перевернутую вилку с диаметром скользящей трубы спереди 45 мм. Вилки снабжены так называемыми закрытыми картриджными вкладышами, раздельными гидросистемами поршень-цилиндр.

Еще одной новой особенностью M XR является дополнительная регулировка пружинной основы вилки в сочетании со стандартной амортизационной стойкой Dynamic Damping Control (DDC).

После M 1000 RR и M 1000 R новый M XR является третьим мотоциклом BMW с тормозами M. Он был разработан непосредственно с использованием опыта, полученного с гоночными тормозами заводских спортивных машин BMW Motorrad во время Чемпионата мира по супербайку. Тормозные суппорты M имеют синее анодированное покрытие в сочетании со знаменитым логотипом M.

Приборную панель с хорошо читаемым 6,5-дюймовым TFT-дисплеем, новым дисплеем тахометра (красная зона) и интерфейсом OBD для M GPS Datalogger и M GPS Laptrigger можно использовать с помощью кода разблокировки.