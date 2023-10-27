Компанія BMW Motorrad вивела на ринок мотоциклів спортивний байк M 1000 XR для поїздок на довгі дистанції. Мотоцикл підійде як для динамічної їзди заміськими дорогами, так і перегонами на спортивних трасах.

Новий BMW M 1000 XR – третя модель M виробника-ювіляра BMW Motorrad: святкування світової прем'єри після супербайка M 1000 RR і динамічного родстера M 1000 R продовжилось дебютом спортивного мотоцикла M 1000 XR.

У рік сторіччя BMW Motorrad динамічна філософія найспортивнішої серії у світі також застосована до нового M XR: M на всіх континентах є синонімом успіху в перегонах і захоплення високопродуктивними моделями BMW. Це данина поваги до шанувальників з особливо високим рівнем вимоги до продуктивності, ексклюзивності та індивідуальності.

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Завдяки гарній потужності двигуна та масі порожнього за стандартом DIN лише 223 кг відкрито динамічні габарити водіння, які раніше були зарезервовані для чистокровних супербайків. Але тепер вони використовуються для заміських доріг, тривалих поїздок на далекі відстані та швидких кіл на треку.

M XR найлегший представник цього сегменту кросоверів. Новачок з модифікованим 4-циліндровим рядним двигуном водяного охолодження на основі силового агрегату S 1000 RR розвиває потужність 148 кВт (201 к.с.) при 12750 об/хв. Це на 23 кВт (31 к.с.) більше, ніж у нового S 1000 XR.

Стильно, динамічно і з дивовижною витривалістю M 1000 XR може мчати що по сільській дорозі, що по автобану чи на перегонах по треку. Фото: MW Motorrad

Новий M XR отримав вінглети в області передніх бічних панелей з метою досягнення ще швидшого часу кола на перегоновій трасі та найкращої можливої стабільності їзди на високих швидкостях. Починаючи зі швидкості приблизно 100 км/год, вони забезпечують збільшення навантаження на передні колеса завдяки створюваній аеродинамічній притискній силі. Він збільшується на приблизно 12 кг при 220 км/год.

Підвіска та шасі нового M XR засновані на S 1000 XR. M XR має перевернуту вилку з діаметром ковзаючої труби спереду 45 мм. Вилки оснащені так званими закритими картриджними вкладишами, роздільними гідросистемами поршень-циліндр.

Ще однією новою особливістю M XR є додаткове регулювання пружинної основи вилки в поєднанні зі стандартною амортизаційною стійкою Dynamic Damping Control (DDC).

Після M 1000 RR і M 1000 R, новий M XR є третім мотоциклом BMW з гальмами M. Він був розроблений безпосередньо з використанням досвіду, отриманого з гоночними гальмами заводських спортивних машин BMW Motorrad під час Чемпіонату світу з супербайку. Гальмівні супорти M мають синє анодоване покриття в поєднанні зі знаменитим логотипом M.

Панель приладів із добре читаним 6,5-дюймовим TFT-дисплеєм, новим дисплеєм тахометра (червона зона) та інтерфейсом OBD для M GPS Datalogger та M GPS Laptrigger можна використовувати за допомогою коду розблокування.