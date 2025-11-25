Дизайнер Škoda сделал машину, похожую на Ford Mustang

Для дизайнера Мартина Пацлта это модель из детства. Она всегда воспринималась как "народная" машина с очень чистыми, простыми линиями - и именно эта смесь узнаваемости и сдержанного дизайна подсказала, что она идеально "ляжет" на современный стиль Modern Solid.

Дизайнер сразу решил не делать ретростайлинг. Ему хотелось сохранить пропорции и настроение оригинала, но не повторять формы. Поэтому современная интерпретация - это все еще классический седан, но с большими гладкими поверхностями, плавными переходами и ощущением целостного объема.

Отсылки к оригиналу, но без ретро

В проекте есть несколько мелких, но очень характерных деталей. Например, четырехэлементная светотехника или массивные световые полосы спереди и сзади - это современный способ переиграть хромированные элементы и вентиляционные решетки с классической модели.

Самое смелое решение - задняя часть кузова. У классической Škoda 100 переднее и заднее стекло были почти одинаковыми, и Пацлт решил переосмыслить эту особенность радикально: он вообще убрал заднее стекло. Так задняя часть получила почти "зеркальную" интерпретацию передка. Это, конечно, провоцирует споры, но именно это дизайнер и хотел: эмоции, дискуссию, нарушение привычных правил.

Как это работает технически

Отсутствие заднего стекла позволило предложить новую компоновку. В концепцию заложена электрическая архитектура со "всем важным" сзади - намек на то, что историческая Škoda 100 тоже имела задний мотор.

Дизайнер разместил воздухозаборники в зоне, где могло бы быть заднее стекло, а дополнительные вентиляционные отверстия - на задних крыльях. Это помогает охлаждать компоненты электромобиля, которые расположены за салоном. Основное багажное пространство оказалось спереди, а дополнительное - над силовым модулем сзади.

Такая компоновка дала свободу для пропорций: передний свес стал короче, а колеса выглядят так, будто расположены почти в самых углах кузова.

Как создавался проект

Для Пацлта это была творческая отдушина. В Škoda он отвечает за внешнюю светотехнику, а здесь получил возможность создать целый автомобиль. Работу он начал с обычных карандашей и мела - быстрые наброски позволили понять пропорции и характер.

А базой для нового силуэта стал... актуальный Škoda Superb. Дизайнер выяснил, что будущий "стопроцентный" наследник должен быть шире и "стоять на колесах" увереннее, чем его исторический предок. Отсюда и появился размер, который словно граничит между средним и бизнес-классом.

От создателя

Мартин Пацлт работает в Škoda уже более десяти лет и успел приобщиться к проектам Enyaq, Karoq, Kamiq, Kodiaq и концептам Vision X, Vision 7S и Vision O.

В этой работе он смог проявить себя как дизайнер целого экстерьера, а не только оптики. И, по его словам, именно поэтому проект Škoda 100 в современном исполнении стал для него особенно ценным.