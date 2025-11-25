Дизайнер Škoda зробив машину, схожу на Ford Mustang

Для дизайнера Мартіна Пацлта це модель із дитинства. Вона завжди сприймалась як «народна» машина з дуже чистими, простими лініями — і саме ця суміш впізнаваності та стриманого дизайну підказала, що вона ідеально «ляже» на сучасний стиль Modern Solid.

Дизайнер одразу вирішив не робити ретростайлінг. Йому хотілося зберегти пропорції та настрій оригіналу, але не повторювати форми. Тому сучасна інтерпретація — це все ще класичний седан, але з великими гладкими поверхнями, плавними переходами і відчуттям цілісного об’єму.

Відсилки до оригіналу, але без ретро

У проєкті є кілька дрібних, але дуже характерних деталей. Наприклад, чотирьохелементна світлотехніка чи масивні світлові смуги спереду та ззаду — це сучасний спосіб переграти хромовані елементи та вентиляційні решітки з класичної моделі.

Найсміливіше рішення — задня частина кузова. У класичної Škoda 100 переднє та заднє скло були майже однаковими, і Пацлт вирішив переосмислити цю особливість радикально: він взагалі прибрав заднє скло. Так задня частина отримала майже «дзеркальну» інтерпретацію передка. Це, звісно, провокує суперечки, але саме це дизайнер і хотів: емоції, дискусію, порушення звичних правил.

Як це працює технічно

Відсутність заднього скла дозволила запропонувати нове компонування. У концепцію закладено електричну архітектуру з «усім важливим» позаду — натяк на те, що історична Škoda 100 теж мала задній мотор.

Дизайнер розмістив повітрозабірники у зоні, де могло б бути заднє скло, а додаткові вентиляційні отвори — на задніх крилах. Це допомагає охолоджувати компоненти електромобіля, які розташовані за салоном. Основний багажний простір опинився спереду, а додатковий — над силовим модулем позаду.

Таке компонування дало свободу для пропорцій: передній звис став коротшим, а колеса виглядають так, ніби розташовані майже у самих кутах кузова.

Як створювався проєкт

Для Пацлта це була творча віддушина. У Škoda він відповідає за зовнішню світлотехніку, а тут отримав можливість створити цілий автомобіль. Роботу він почав зі звичайних олівців та крейд — швидкі начерки дали змогу зрозуміти пропорції та характер.

А базою для нового силуету став... актуальний Škoda Superb. Дизайнер з’ясував, що майбутній «сто­відсотковий» спадкоємець має бути ширшим і «стояти на колесах» впевненіше, ніж його історичний пращур. Звідси й з’явився розмір, який немов межує між середнім і бізнес-класом.

Від творця

Мартін Пацлт працює у Škoda вже понад десять років і встиг долучитися до проєктів Enyaq, Karoq, Kamiq, Kodiaq та концептів Vision X, Vision 7S і Vision O.

У цій роботі він зміг проявити себе як дизайнер цілого екстер’єру, а не лише оптики. І, за його словами, саме тому проєкт Škoda 100 у сучасному виконанні став для нього особливо цінним.