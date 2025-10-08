Škoda представила найшвидшу Fabia: фото

Новинка базується на Fabia Monte Carlo й оснащена тим самим 1,5-літровим турбомотором TSI EVO2. Інженери Škoda додали йому ще 27 к.с., довівши сумарну потужність до 177 “конячок”. Крутний момент залишили на рівні 250 Нм, але динаміка помітно покращилася: розгін 0–100 км/год тепер займає 7,4 секунди, що на 0,6 секунди швидше за Monte Carlo.

Читайте також: Новий електричний Škoda Enyaq виходить на український ринок

Також скоротився час прискорення з 80 до 120 км/год (з 5,3 до 4,8 с), а максимальна швидкість зросла до 229 км/год. Спеціалісти Škoda також переналаштували семиступінчасту DSG-коробку передач та рульове управління. Підвіску занижено на 15 мм, що разом із 18-дюймовими дисками Libra надає автомобілю впевненішу поведінку в поворотах.

Дизайн і оздоблення

Зовні Fabia 130 легко впізнати завдяки глянцево-чорному даху, чорним дзеркалам і червоним гальмівним супортам — елементам, яких немає у звичайній Monte Carlo. Усі версії отримали чотири кольори кузова: Moon White, Velvet Red, Race Blue та Black Magic.

Передній і задній спойлери, а також дифузор також виконані в чорному кольорі. Емблеми “130” розташовані лише на передніх крилах і задньому спойлері, а всередині — на порогах дверей, нагадуючи про ювілей Škoda.

Ціна та конкуренти

У Великій Британії Fabia Monte Carlo коштує £26 995 ($36 193), тоді як вартість Fabia 130 становить £29 995 ($40 215). Таким чином, за 3000 фунтів стерлінгів покупець отримує більше потужності, спортивніше налаштування шасі та ексклюзивний дизайн.

Також цікаво: Дизайнери Škoda докорінно переосмислили культове ретрокупе: фото

Втім, у Škoda є гідний конкурент — оновлений Mini Cooper S, який коштує £29 265 ($39 237), але має 201 к.с., максимальну швидкість 242 км/год і розгін 0–100 км/год за 6,8 секунди. Отже, Fabia 130 хоч і найшвидша у своїй історії, але все ще поступається Mini за динамікою.