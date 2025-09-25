Дизайнери Škoda докорінно переосмислили культове ретрокупе: фото

Класична Škoda 110 R – це культова модель бренду, що свого часу стала мрією незліченної кількості водіїв. Цей стильний автомобіль був створений на базі седана Škoda 110 й виготовлявся з 1970 по 1980 рік на заводі у Квасинах. Як і інші авто компанії тієї епохи, купе мало задньомоторну компоновку з чотирициліндровим двигуном об’ємом 1107 куб.см потужністю 45,6 кінських сил.

Читайте також: Новий електричний Škoda Enyaq виходить на український ринок

Цього показника було цілком достатньо для поціновувачів швидкої їзди, адже завдяки вазі в 880 кілограм, Škoda 110 R могла розвивати максимальну швидкість в 145 км/год. Дизайнери чеського автовиробника вирішили надихнутись легендарним купе, аби створити його сучасну інтерпретацію. Вони відмовились від традиційних форм та ліній оригіналу, замінивши їх на стрімкий та чіткий стиль Modern Solid.

Дизайнер і член команди цифрового моделювання Škoda Річард Швець так описав цю концепцію: “Я не хотів йти ретро-шляхом. Моєю метою було створити абсолютно нову форму, ретельно інтегруючи ледь помітні натяки на характерні риси 110 R. Я хотів, щоб дизайн здавався максимально інноваційним. До кожного елемента потрібно було ставитися обережно – щоб уникнути сповзання в ретро-стиль, зберігаючи при цьому ідентичність автомобіля. З самого початку було зрозуміло, що ключовим буде знайти правильний баланс пропорцій та об’ємного формування”.

Також цікаво: Škoda випустила чотири мільйони кросоверів

Щоб підкреслити спадщину автомобіля у світі автоспорту, Швець додав концепції розширені крила та такі деталі, як внутрішній каркас безпеки, колеса з центральною гайкою та ребра в передній частині капота. У баченні Річарда, сучасний 110 R – це автомобіль для молодих водіїв, які люблять автоспорт, але водночас хочуть елегантне купе для щоденного використання.

Річард Швець поряд з оригінальною Škoda 110 R

Сучасний Škoda 110 R – це електромобіль, однак він зберіг повітрозабірники під заднім бічним скло, які слугували для охолодження бензинового двигуна оригінальної моделі. Вірогідно, в цій електричній інтерпретації він може служити для охолодження акумулятора. Водночас невеликі камери замінюють бічні дзеркала, а приховані фари заховані під спеціальними “кришками”, що відкриваються лише за потреби.