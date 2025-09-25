Дизайнеры Škoda в корне переосмыслили культовое ретрокупе: фото

Классическая Škoda 110 R – это культовая модель бренда, что в свое время стала мечтой бесчисленного количества водителей. Этот стильный автомобиль был создан на базе седана Škoda 110 и производился с 1970 по 1980 год на заводе в Квасинах. Как и другие авто компании той эпохи, купе имело заднемоторную компоновку с четырехцилиндровым двигателем объемом 1107 куб.см мощностью 45,6 лошадиных сил.

Этого показателя было вполне достаточно для ценителей быстрой езды, ведь благодаря весу в 880 килограмм, Škoda 110 R могла развивать максимальную скорость в 145 км/ч. Дизайнеры чешского автопроизводителя решили вдохновиться легендарным купе, чтобы создать его современную интерпретацию. Они отказались от традиционных форм и линий оригинала, заменив их на стремительный и четкий стиль Modern Solid.

Дизайнер и член команды цифрового моделирования Škoda Ричард Швец так описал эту концепцию: “Я не хотел идти ретро-путем. Моей целью было создать совершенно новую форму, тщательно интегрируя едва заметные намеки на характерные черты 110 R. Я хотел, чтобы дизайн казался максимально инновационным. К каждому элементу нужно было относиться осторожно – чтобы избежать сползания в ретро-стиль, сохраняя при этом идентичность автомобиля. С самого начала было понятно, что ключевым будет найти правильный баланс пропорций и объемного формирования”.

Чтобы подчеркнуть наследие автомобиля в мире автоспорта, Швец добавил концепции расширенные крылья и такие детали, как внутренний каркас безопасности, колеса с центральной гайкой и ребра в передней части капота. В видении Ричарда, современный 110 R – это автомобиль для молодых водителей, которые любят автоспорт, но в то же время хотят элегантное купе для ежедневного использования.

Ричард Швец рядом с оригинальной Škoda 110 R

Современный Škoda 110 R – это электромобиль, однако он сохранил воздухозаборники под задним боковым стеклом, которые служили для охлаждения бензинового двигателя оригинальной модели. Вероятно, в этой электрической интерпретации он может служить для охлаждения аккумулятора. В то же время небольшие камеры заменяют боковые зеркала, а скрытые фары спрятаны под специальными “крышками”, открывающимися только при необходимости.