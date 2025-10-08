Škoda представила самую быструю Fabia: фото

Новинка базируется на Fabia Monte Carlo и оснащена тем же 1,5-литровым турбомотором TSI EVO2. Инженеры Škoda добавили ему еще 27 л.с., доведя суммарную мощность до 177 “лошадок”. Крутящий момент оставили на уровне 250 Нм, но динамика заметно улучшилась: разгон 0–100 км/ч теперь занимает 7,4 секунды, что на 0,6 секунды быстрее Monte Carlo.

Также сократилось время ускорения с 80 до 120 км/ч (с 5,3 до 4,8 с), а максимальная скорость выросла до 229 км/ч. Специалисты Škoda также перенастроили семиступенчатую DSG-коробку передач и рулевое управление. Подвеска занижена на 15 мм, что вместе с 18-дюймовыми дисками Libra придает автомобилю более уверенное поведение в поворотах.

Дизайн и отделка

Внешне Fabia 130 легко узнать благодаря глянцево-черной крыше, черным зеркалам и красным тормозным суппортам - элементам, которых нет в обычной Monte Carlo. Все версии получили четыре цвета кузова: Moon White, Velvet Red, Race Blue и Black Magic.

Передний и задний спойлеры, а также диффузор также выполнены в черном цвете. Эмблемы “130” расположены только на передних крыльях и заднем спойлере, а внутри - на порогах дверей, напоминая о юбилее Škoda.

Цена и конкуренты

В Великобритании Fabia Monte Carlo стоит £26 995 ($36 193), тогда как стоимость Fabia 130 составляет £29 995 ($40 215). Таким образом, за 3000 фунтов стерлингов покупатель получает больше мощности, спортивную настройку шасси и эксклюзивный дизайн.

Впрочем, у Škoda есть достойный конкурент - обновленный Mini Cooper S, который стоит £29 265 ($39 237), но имеет 201 л.с., максимальную скорость 242 км/ч и разгон 0–100 км/ч за 6,8 секунды. Так что, Fabia 130 хоть и самая быстрая в своей истории, но все еще уступает Mini по динамике.