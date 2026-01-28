Дизайнер показал, каким может быть BMW X5 через год

По слухам, новый X5 получит стилистику Neue Klasse и предложит рекордно широкий выбор силовых установок: от бензиновых и дизельных до гибридов, полностью электрических версий и даже водородной модификации, сообщает Auto24.

BMW X5 до сих пор является одной из важнейших моделей в истории марки. Именно он стал точкой входа BMW в мир кроссоверов. На протяжении лет X5 оставался относительно сдержанным в дизайне, избегая радикальных экспериментов, которые часто вызывали споры вокруг других моделей бренда. Сейчас новое поколение уже проходит активную фазу тестирований, что подтверждают шпионские фото закамуфлированных прототипов. А пока BMW держит официальный дизайн в тайне, за дело взялись цифровые художники.

Неофициальный взгляд на BMW X5 G65

Один из таких взглядов представил YouTube-канал AutoYa, который создал CGI-визуализацию возможного облика BMW X5 2027 года с внутренним индексом G65. Автор проекта напоминает, что нынешнее поколение G05 дебютировало еще в 2018 году, а в 2023-м получило обновление для 2024 модельного года. Поэтому появление совершенно новой генерации выглядит логичным и своевременным шагом. В своей работе дизайнер активно использует фирменные элементы Neue Klasse, ведь этот стиль уже подтвержден как будущее BMW на годы вперед.

Neue Klasse в новом формате

Виртуальный BMW X5 получил полностью переработанную переднюю часть. Тонкие фары сочетаются со светодиодными дневными ходовыми огнями, формируя современный и технологичный образ. Между ними - черная панель, под которой разместились компактные вертикальные решетки радиатора, значительно сдержаннее нынешних гигантских “ноздрей”.

Передний бампер украшает сложный геометрический узор, что добавляет кроссоверу футуристичности. Боковой профиль в целом сохраняет знакомые пропорции X5, но без классических дверных ручек. Вместо них использованы современные скрытые элементы, которые подчеркивают переход к новому дизайнерскому этапу.

Интерьер с прицелом на электрификацию

Хотя рендеров задней части нет, автор сосредоточился на салоне. За основу взят интерьер нового BMW iX3, что намекает на сильный акцент на цифровизации и электрификации. Виртуальный художник также продемонстрировал широкую палитру цветов для кузова и несколько вариантов отделки салона, подчеркивая премиальный характер будущей модели. Конечно, этот проект не имеет официального статуса, но он дает представление о том, в каком направлении может двигаться BMW с новым X5.