Дизайнер превратил Kia Tasman во внедорожник: результат превзошел все ожидания

Kia Tasman уже почти год стоит на конвейере завода бренда в Хвасоне, но несмотря на огромный интерес, модель так и не попала на западные рынки. Пикап доступен только в Южной Корее, Австралии, на Ближнем Востоке и в Африке - там он конкурирует с Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Nissan Navara и другими рабочими пикапами среднего класса.
ФОТО: Inst @kelsonik|

Неофициальный рендер внедорожника на базе Kia Tasman

Ситуация с потенциальным выходом Tasman в виде внедорожника выглядит еще менее оптимистичной. Хотя такие разговоры возникали, Kia, похоже, не рассматривает эту идею всерьез - и вряд ли изменит позицию в ближайшее время, отмечает Autoevolution. Пока официальный внедорожник на базе Tasman существует лишь в мечтах фанатов, художники создают собственные интерпретации.

Один из самых впечатляющих таких проектов появился у @kelsonik - цифрового дизайнера из Instagram, который опубликовал серию рендеров, где превратил пикап в полноценный семейный SUV. Это не первая его работа на тему Tasman, но новая версия - самая удачная. Она представлена в серебристом цвете и впервые - рядом с настоящим пикапом, что позволяет сразу увидеть масштаб изменений.

Дизайнер увеличил линию крыши, переработал задние боковые панели, добавил новые полноразмерные двери и изменил форму задних окон. В результате получился просторный интерьер и силуэт, максимально приближенный к классическому рамному внедорожнику. Визуальные изменения не ограничились архитектурой кузова. Рендер получил:

  • колесные арки в цвете кузова, а не черный пластик
  • новые нижние накладки
  • увеличенные легкосплавные диски
  • широкие, грунтовые шины с сохраненным оффроуд-характером

В таком исполнении Tasman-SUV удивительно органичен - местами он даже напоминает новый Toyota 4Runner благодаря своим квадратным пропорциям и массивному силуэту.

Пока что маловероятно, что Kia создаст подобное авто. Но предложенный рендер выглядит достаточно качественно и убедительно, и активный интерес фанатов может заставить бренд задуматься об отдельной внедорожной версии. Особенно учитывая глобальный спрос на рамные SUV, которые сегодня переживают очередной пик популярности.

