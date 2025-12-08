Дизайнер превратил Kia Tasman во внедорожник: результат превзошел все ожидания

Ситуация с потенциальным выходом Tasman в виде внедорожника выглядит еще менее оптимистичной. Хотя такие разговоры возникали, Kia, похоже, не рассматривает эту идею всерьез - и вряд ли изменит позицию в ближайшее время, отмечает Autoevolution. Пока официальный внедорожник на базе Tasman существует лишь в мечтах фанатов, художники создают собственные интерпретации.

Один из самых впечатляющих таких проектов появился у @kelsonik - цифрового дизайнера из Instagram, который опубликовал серию рендеров, где превратил пикап в полноценный семейный SUV. Это не первая его работа на тему Tasman, но новая версия - самая удачная. Она представлена в серебристом цвете и впервые - рядом с настоящим пикапом, что позволяет сразу увидеть масштаб изменений.

Дизайнер увеличил линию крыши, переработал задние боковые панели, добавил новые полноразмерные двери и изменил форму задних окон. В результате получился просторный интерьер и силуэт, максимально приближенный к классическому рамному внедорожнику. Визуальные изменения не ограничились архитектурой кузова. Рендер получил:

колесные арки в цвете кузова, а не черный пластик

новые нижние накладки

увеличенные легкосплавные диски

широкие, грунтовые шины с сохраненным оффроуд-характером

В таком исполнении Tasman-SUV удивительно органичен - местами он даже напоминает новый Toyota 4Runner благодаря своим квадратным пропорциям и массивному силуэту.

Пока что маловероятно, что Kia создаст подобное авто. Но предложенный рендер выглядит достаточно качественно и убедительно, и активный интерес фанатов может заставить бренд задуматься об отдельной внедорожной версии. Особенно учитывая глобальный спрос на рамные SUV, которые сегодня переживают очередной пик популярности.