Гуманитарные машины с отметкой "Продажа запрещена" продавали и разбирали на запчасти

Несмотря на львовскую локацию, преступление не имеет местного характера, его следует считать межрегиональным, потому что его организатор из Черкасской области, а сообщники – из разных городов.

Детективы территориального управления БЭБ во Львовской области и прокуроры Львовской областной прокуратуры прекратили противоправные действия 35-летнего организатора и его команды. Об этом говорится в сообщении Львовской областной прокуратуры и территориального управления БЭБ Львовской области.

По данным следствия, с мая этого года упомянутый 35-летний мужчина организовал системный ввоз подержанных авто из стран ЕС, в частности Литвы и Польши.



Все ввозилось законно

На границе при таможенном декларировании указывалось, что эта техника ввозилась адресно – для подразделений ВСУ. Такое оформление является законным и позволяет избегать уплаты таможенных платежей, поскольку это гуманитарная помощь.

Кстати, эти действия организатор схемы подкреплял реквизитами по меньшей мере трех благотворительных организаций. К перевозке автомобилей из ЕС в Украину через границу привлекались водители из разных областей Украины.

Также выяснено, что некоторые авто ввозил руководитель одного из благотворительных фондов Львовщины – 59-летний житель Шептицкого района, который знал, что машины не попадут в подразделения ВСУ.

Покупатели платили деньги за автомобили, закрывая глаза на то, что в техпаспорте эти машины продаже не подлежали. Фото: Львовская облпрокуратура

Клеймо в техпаспорте не остановило

В Украину авто завозили с пометкой в техпаспорте "Гуманитарная помощь. Продажа запрещена". Однако в дальнейшем машины хранили на автоплощадке в Умани, где покупатели могли осмотреть машины.

Продажу осуществлял организатор за наличные. Новыми владельцами транспортных средств становились лица, которые не имели права пользоваться гуманитарными авто.

Реклама в продвижении техники шла открыто

Для активного продвижения незаконного бизнеса мужчина рекламировал машины в соцсетях. Правда, некоторые машины не пользовались спросом, но это не мешало обогащению.

Если автомобили не удавалось продать из-за технического состояния, то их разбирали и реализовывали запчастями, отдельными агрегатами и системами.

Это было отдельное направление бизнеса. За такой процесс отвечал сообщник – 34-летний житель Коломыйского района.

На чем "волонтеров" поймали

Технология в деталях не раскрывается, но поймали их "на горячем". Противоправная деятельность прекращена сразу после фиксации очередной продажи автомобиля за 9 500 долларов США.

Во время обысков по местам проживания участников схемы и в местах хранения транспорта изъято четыре автомобиля KIA, почти 3 млн грн наличных и другие доказательства. Стоимость изъятых авто составляет более 1,3 млн грн.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все причастные лица.