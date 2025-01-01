На чем "погорели" трое продавцов автомобилей со Львовщины

Это была незаконная схема ввоза автомобилей в Украину. Вместо передачи техники в Силы обороны или на нужды гуманитарных миссий гражданских лечебных учреждений, реабилитационных центров, как это они прописывали в декларациях, дельцы под прикрытием благотворительных организаций продавали автотехнику на внутреннем рынке.

В ходе досудебного расследования детективы территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области установили, что подозреваемые работали под прикрытием благотворительной организации. В сговоре с руководителем волонтерского фонда они ввозили на таможенную территорию транспортные средства под видом гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины.

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Техника проходила оформление на законных основаниях по легитимным документам благотворительной организации. Однако на этом законность заканчивалась. О дальнейшей передаче техники по условиям декларации уже не упоминалось.

Многие роскошные автомобили ни для фронта, ни для госпиталей не пригодны. Очевидно, их ввозили как гуманитарную помощь дельцам-бизнесменам. Фото: БЭБ во Львовской области

Часть автомобилей продавалась за наличные на платформах онлайн объявлений, в Telegram-каналах, социальных сетях Instagram и Facebook. Другую часть транспортных средств разбирали на запчасти для продажи

Детективы БЭБ провели более 50 обысков, изъяли автомобили, документы, наличные и компьютерную технику. Достоверно выяснено, что в течение 2024 года фигуранты реализовали 7 транспортных средств и не уплатили более 2,7 млн грн налогов.

Сейчас досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд.