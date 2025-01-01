На чому "погоріли" троє продавців автівок зі Львівщини

Це була незаконна схема ввезення автівок до України. Замість передачі техніки до Сил оборони чи на потреби гуманітарних місій цивільних лікувальних установ, реабілітаційних центрів, як це вони прописували в деклараціях, ділки під прикриттям благодійних організацій продавали автотехніку на внутрішньому ринку.

У ході досудового розслідування детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області встановили, що підозрювані працювали під прикриттям благодійної організації. У змові з керівником волонтерського фонду вони ввозили на митну територію транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України.

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Техніка проходила оформлення на законних підставах за легітимними документами благодійної організації. Однак на цьому законність закінчувалася. Про подальшу передачу техніки за умовами декларації вже не згадувалося.

Багато розкішних автівок ні для фронту, ні для госпіталів не придатні. Вочевидь, їх ввозили як гуманітарну допомогу ділкам-бізнесменам. Фото: БЕБ у Львівській області

Частина автомобілів продавалася за готівку на платформах онлайн оголошень, у Telegram-каналах, соціальних мережах Instagram та Facebook. Іншу частину транспортних засобів розбирали на запчастини для продажу

Детективи БЕБ провели понад 50 обшуків, вилучили автомобілі, документи, готівку та компʼютерну техніку. Достеменно з’ясовано, що упродовж 2024 року фігуранти реалізували 7 транспортних засобів та не сплатили понад 2,7 млн грн податків.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.