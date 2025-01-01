Тема "гуманитарных" автомобилей обернулась 24 обысками в трех областях и столице

Факты незаконной деятельности установили детективы территориального управления Бюро экономической безопасности. Об этом говорится в пресс-релизе БЭБ Львовщины.

Выяснено, что во избежание уплаты таможенных платежей фигуранты подделывали письма от благотворительных организаций о целевом назначении авто для воинских частей. Фактически же машины продавали за наличные через онлайн-платформы.

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По выявленным фактам преступной деятельности детективы БЭБ провели 24 обыска. Они проходили по месту жительства причастных к преступлениям лиц во Львовской, Житомирской, Киевской областях и в городе Киеве.

Фото: БЭБ во Львовской области

В ходе санкционированных мероприятий изъято 5 транспортных средств, компьютерную технику, черновые записи, 12 мобильных телефонов, ноутбуки и более 6 млн грн наличными в эквиваленте.

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Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины (контрабанда подакцизных товаров). Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.