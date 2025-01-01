Тема "гуманітарних" автівок обернулася 24 обшуками у трьох областях та столиці

Факти незаконної діяльності встановили детективи територіального управління Бюро економічної безпеки. Про це йдеться у пресрелізі БЕБ Львівщини.

З’ясовано, що задля уникнення сплати митних платежів фігуранти підробляли листи від благодійних організацій про цільове призначення авто для військових частин. Фактично ж автівки продавали за готівку через онлайн-платформи.

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За виявленими фактами злочинної діяльності детективи БЕБ провели 24 обшуки. Вони проходили за місцем проживання причетних до злочинів осіб у Львівській, Житомирській, Київській областях та у місті Києві.

Фото: БЕБ у Львівській області

В ході санкціонованих заходів вилучено 5 транспортних засобів, компʼютерну техніку, чорнові записи, 12 мобільних телефонів, ноутбуки та понад 6 млн грн готівкою в еквіваленті.

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Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів). Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.