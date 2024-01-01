Скільки отримав ділок за продаж "армійських" позашляховиків

Вирок Міжгірського районного суду був пом’якшений. Звинуваченого визнано винним. Він розкаявся, а у ході судового засідання уклав угоду з прокурором.

Як пише zakarpattya.net.ua, цим самим він уникнув присуджених п’ять років тюрми. Суд замінив ув'язнення на 1,5 року умовно.

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Редакція Авто24 писала про цей слідчий епізод ще наприкінці січня, коли підприємцю було вручено повідомлення про підозру у злочині. Він за власною схемою ввозив з Євросоюзу на територію України транспортні засоби як гуманітарні для ЗСУ, але потім продавав їх.

Тоді через таємницю слідства не повідомлялося про ввезені марки та моделі, не вказувалися благодійні організації, що заявлялися підприємцем в митних деклараціях як замовники автомобілів.

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У ході судового процесу з'ясувалося, що обвинувачений купив у Польщі Kia Sorento, Jeep Grand Cherokee, Nissan Navara та Chevrolet Captiva. Він ввіз їх на митну територію Україну як гуманітарний вантаж ніби для Благодійних фондів – "Апостола Андрія Первозванного" (Київ), "Ми вільні" (Тернопіль), "Любов рідної землі" (Київ) та "НІД Україна" (Запоріжжя).

Однак ці організації вказувалися для відволікання, оскільки автомобілі загальною вартістю 941 тис. грн далі Міжгір’я не поїхали. Натомість на сайті Auto.ria з’явилися оголошення про продаж цих машин, які виставив підприємець.

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У жовтні 2024 року підприємець продав Nissan за 3650 доларів та домовився про продаж Kia та Chevrolet. Далі все технічно зафіксовано – під час отримання за автівки 8,8 тис. доларів закарпатця затримали.

Суд дослідив усі обставини справи й врахував укладену 16 квітня 2025 року угоду про визнання винуватості між звинуваченим та прокурором Ужгородської окружної прокуратури. Вину доведено. Суд визнав закарпатця винним у продажі гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку під час дії воєнного стану і призначив йому 5 років ув’язнення, які замінив на пом’якшений півторарічний термін покарання на 1,5 року умовного.

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На підсудного покладені обов`язки, передбачені ч. 1 ст. 76 КК України, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи.

Судом стягнуто з підсудного за технічні експертизи, що загалом становить 9 226,31 грн. Судові витрати також покладені на засудженого. Усі чотири вилучені позашляховики за рішення суду конфісковані й передані у конкретні військові частини. Їх в ухвалі суду вказано, але не оприлюднено.

Підприємця також позбавлено права протягом двох років займатися діяльністю, пов`язаною з увезенням та реалізацією гуманітарної допомоги.