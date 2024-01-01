Сколько получил делец за продажу "армейских" внедорожников

Приговор Межгорского районного суда был смягчен. Обвиняемый признан виновным. Он раскаялся, а в ходе судебного заседания заключил соглашение с прокурором.

Как пишет zakarpattya.net.ua, тем самым он избежал присужденных пять лет тюрьмы. Суд заменил заключение на 1,5 года условно.

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Редакция Авто24 писала об этом следственном эпизоде еще в конце января, когда предпринимателю было вручено уведомление о подозрении в преступлении. Он по собственной схеме ввозил из Евросоюза на территорию Украины транспортные средства как гуманитарные для ВСУ, но потом продавал их.

Тогда из-за тайны следствия не сообщалось о ввозимых марках и моделях, не указывались благотворительные организации, заявлявшиеся предпринимателем в таможенных декларациях как заказчики автомобилей.

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В ходе судебного процесса выяснилось, что обвиняемый купил в Польше Kia Sorento, Jeep Grand Cherokee, Nissan Navara и Chevrolet Captiva. Он ввез их на таможенную территорию Украины как гуманитарный груз якобы для Благотворительных фондов – "Апостола Андрея Первозванного" (Киев), "Мы свободны" (Тернополь), "Любовь родной земли" (Киев) и "НИД Украина" (Запорожье).

Однако эти организации указывались для отвлечения, поскольку автомобили общей стоимостью 941 тыс. грн дальше Межгорья не поехали. Зато на сайте Auto.ria появились объявления о продаже этих машин, которые выставил предприниматель.

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В октябре 2024 года предприниматель продал Nissan за 3650 долларов и договорился о продаже Kia и Chevrolet. Далее все технически зафиксировано – во время получения за автомобили 8,8 тыс. долларов закарпатца задержали.

Суд изучил все обстоятельства дела и учел заключенное 16 апреля 2025 года соглашение о признании вины между обвиняемым и прокурором Ужгородской окружной прокуратуры. Вина доказана. Суд признал закарпатца виновным в продаже гуманитарной помощи с целью получения прибыли во время действия военного положения и назначил ему 5 лет заключения, которые заменил на смягченный полуторагодовалый срок наказания на 1,5 года условного.

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На подсудимого возложены обязанности, предусмотренные ч. 1 ст. 76 УК Украины, а именно: периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении своего места жительства, работы.

Судом взыскано с подсудимого за технические экспертизы, что в целом составляет 9 226,31 грн. Судебные расходы также возложены на осужденного. Все четыре изъятые внедорожники по решению суда конфискованы и переданы в конкретные воинские части. Они в постановлении суда указаны, но не обнародованы.

Предприниматель также лишен права в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с ввозом и реализацией гуманитарной помощи.