Гуманітарні машини з відміткою "Продаж заборонено" продавали й розбирали на запчастини

Попри львівську локацію, злочин немає місцевого характеру, його слід вважати міжрегіональним, бо його організатор з Черкащини, а спільники – з різних міст.

Детективи територіального управління БЕБ у Львівській області та прокурори Львівської обласної прокуратури припинили протиправні дії 35-річного організатора та його команди. Про це йдеться у повідомленні Львівської обласної прокуратури та територіального управління БЕБ Львівщини.

За даними слідства, з травня цього року згаданий 35-річний чоловік організував системне ввезення вживаних авто з країн ЄС, зокрема Литви та Польщі.



Все ввозилося законно

На кордоні при митному декларуванні вказувалося, що ця техніка ввозилася адресно – для підрозділів ЗСУ. Таке оформлення є законним і дозволяє уникати сплати митних платежів, оскільки це гуманітарна допомога.

До речі, ці дії організатор схеми підкріплював реквізитами щонайменше трьох благодійних організацій. До перевезення автівок з ЄС до України через кордон залучалися водії з різних областей України.

Також з'ясовано, що деякі авто ввозив керівник одного з благодійних фондів Львівщини – 59-річний мешканець Шептицького району, який знав, що машини не потраплять до підрозділів ЗСУ.

Покупці платили гроші за автівки, закриваючи очі на те, що в техпаспорті ці машини продажу не підлягали. Фото: Львівська облпрокуратура

Клеймо у техпаспорті не зупинило

В Україну авто завозили з позначкою в техпаспорті "Гуманітарна допомога. Продаж заборонено". Однак надалі автівки зберігали на автомайданчику в Умані, де покупці могли оглянути машини.

Продаж здійснював організатор за готівку. Новими власниками транспортних засобів ставали особи, які не мали права користуватися гуманітарними авто.

Реклама у просуванні техніки йшла відкрито

Для активного просування незаконного бізнесу чоловік рекламував машини у соцмережах. Щоправда, деякі машини не мали попиту, але це не ставало на заваді збагачення.

Якщо автомобілі не вдавалося продати через технічний стан, то їх розбирали та реалізовували запчастинами, окремими агрегатами та системами.

Це був окремий напрямок бізнесу. За такий процес відповідав спільник – 34-річний житель Коломийського району.

На чому "волонтерів" упіймали

Технологія в деталях не розкривається, але зловили їх "на гарячому". Протиправну діяльність припинено відразу після фіксації чергового продажу автомобіля за 9 500 доларів США.

Під час обшуків за місцями проживання учасників схеми та у місцях зберігання транспорту вилучено чотири автомобілі KIA, майже 3 млн грн готівки та інші докази. Вартість вилучених авто становить понад 1,3 млн грн.

Слідчі дії тривають. Встановлюються всі причетні особи.