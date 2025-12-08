Дизайнер перетворив Kia Tasman на позашляховик: результат перевершив усі очікування

ФОТО: Inst @kelsonik|
Неофіційний рендер позашляховика на базі Kia Tasman
Ситуація з потенційним виходом Tasman у вигляді позашляховика виглядає ще менш оптимістичною. Хоча такі розмови виникали, Kia, схоже, не розглядає цю ідею серйозно — і навряд чи змінить позицію найближчим часом, зазначає Autoevolution. Поки офіційний позашляховик на базі Tasman існує лише у мріях фанатів, художники створюють власні інтерпретації.
Один із найвражаючих таких проєктів з'явився у @kelsonik — цифрового дизайнера з Instagram, який опублікував серію рендерів, де перетворив пікап на повноцінний сімейний SUV. Це не перша його робота на тему Tasman, але нова версія — найвдаліша. Вона представлена у сріблястому кольорі та вперше — поруч зі справжнім пікапом, що дозволяє одразу побачити масштаб змін.
Дизайнер збільшив лінію даху, переробив задні бокові панелі, додав нові повнорозмірні двері та змінив форму задніх вікон. У результаті вийшов просторий інтер’єр та силует, максимально наближений до класичного рамного позашляховика. Візуальні зміни не обмежились архітектурою кузова. Рендер отримав:
- колісні арки в кольорі кузова, а не чорний пластик
- нові нижні накладки
- збільшені легкосплавні диски
- широкі, ґрунтовні шини зі збереженим офроуд-характером
У такому виконанні Tasman-SUV дивно органічний — місцями він навіть нагадує новий Toyota 4Runner завдяки своїм квадратним пропорціям і масивному силуету.
Поки що малоймовірно, що Kia створить подібне авто. Але запропонований рендер виглядає досить якісно й переконливо, й активний інтерес фанатів може змусити бренд замислитися про окрему позашляхову версію. Особливо зважаючи на глобальний попит на рамні SUV, які сьогодні переживають черговий пік популярності.