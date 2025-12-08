Укр
Дизайнер перетворив Kia Tasman на позашляховик: результат перевершив усі очікування

Kia Tasman уже майже рік стоїть на конвеєрі заводу бренду в Хвасоні, але попри величезний інтерес, модель так і не потрапила на західні ринки. Пікап доступний лише в Південній Кореї, Австралії, на Близькому Сході та в Африці — там він конкурує з Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Nissan Navara та іншими робочими пікапами середнього класу.
Kia Tasman у стилі позашляховика: дизайнер створив SUV, який виглядає краще за деякі серійні моделі - Auto24

ФОТО: Inst @kelsonik|

Неофіційний рендер позашляховика на базі Kia Tasman

Ситуація з потенційним виходом Tasman у вигляді позашляховика виглядає ще менш оптимістичною. Хоча такі розмови виникали, Kia, схоже, не розглядає цю ідею серйозно — і навряд чи змінить позицію найближчим часом, зазначає Autoevolution. Поки офіційний позашляховик на базі Tasman існує лише у мріях фанатів, художники створюють власні інтерпретації.

Один із найвражаючих таких проєктів з'явився у @kelsonik — цифрового дизайнера з Instagram, який опублікував серію рендерів, де перетворив пікап на повноцінний сімейний SUV. Це не перша його робота на тему Tasman, але нова версія — найвдаліша. Вона представлена у сріблястому кольорі та вперше — поруч зі справжнім пікапом, що дозволяє одразу побачити масштаб змін.

Дизайнер збільшив лінію даху, переробив задні бокові панелі, додав нові повнорозмірні двері та змінив форму задніх вікон. У результаті вийшов просторий інтер’єр та силует, максимально наближений до класичного рамного позашляховика. Візуальні зміни не обмежились архітектурою кузова. Рендер отримав:

  • колісні арки в кольорі кузова, а не чорний пластик
  • нові нижні накладки
  • збільшені легкосплавні диски
  • широкі, ґрунтовні шини зі збереженим офроуд-характером

У такому виконанні Tasman-SUV дивно органічний — місцями він навіть нагадує новий Toyota 4Runner завдяки своїм квадратним пропорціям і масивному силуету.

Поки що малоймовірно, що Kia створить подібне авто. Але запропонований рендер виглядає досить якісно й переконливо, й активний інтерес фанатів може змусити бренд замислитися про окрему позашляхову версію. Особливо зважаючи на глобальний попит на рамні SUV, які сьогодні переживають черговий пік популярності.

