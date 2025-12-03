Kia готує шикарну заміну седану Stinger: перші фото

Як пише Autocar, хоча автомобіль на зображеннях має багато спільних стилістичних рис з існуючими електромобілями Kia, він помітно вигнутіший за ці моделі, з дахом, схожим на бульбашку. Зображень інтер’єру компанія не надала, але, схоже, що модель отримає нетрадиційне кермо з електричним керуванням.

Також концепту бракує традиційних дзеркал заднього виду, адже замість них використовуються камери, встановлені на рівні денних ходових вогнів. Kia ще не підтвердила, коли повністю представить модель і не розкриває її назву.

Президент бренду Хо-сун Сонг раніше повідомив Autocar, що розглядається можливість випуску електромобіля, позиціонованого аналогічно Stinger GT, для покращення сприйняття Kia громадськістю.

Очікується, що такий автомобіль отримає назву EV7 або EV8 й розташується між кросовером EV6 та позашляховиком EV9.

Будь-яка орієнтована на продуктивність модель, ймовірно, замінить існуючий EV6 GT, який використовує два двигуни, що передають до 641 кінських сил на всі чотири колеса. Цей автомобіль також оснащений системою, яка імітує роботу двигуна внутрішнього згоряння в парі з шестиступінчастою автоматичною коробкою передач, щоб підвищити враження від водіння.