Kia PV5 визнано найкращим фургоном року

Стрімкий злет став своєрідним рекордом та відкрив нову еру PBV. Таке визнання стало ще й першою корейською моделлю, що здобула таку нагороду.

Як пише press-eu.kia.com, випущений на початку цього року PV5, є дебютною моделлю в спеціалізованій лінійці PBV від Kia.

Читайте також Перший електричний фургон Kia виглядає досить привабливо: відео

Орієнтований на бізнес

Номенклатура включає модульні електромобілі, розроблені для різних цілей завдяки поєднанню гнучкого обладнання та передового програмного забезпечення, орієнтованого на бізнес. Журі оцінило таке прагнення, що для Kia обернулося святом.

На виставці Solutrans 2025 у Ліоні організатори гала-церемонії перетворили нагородження у справжнє свято. Фото: Kia

Нині PV5 є ключовою моделлю нового напряму Kia - Platform Beyond Vehicle (PBV). З-поміж запропонованих варіантів привертають увагу Chassis Cab, Cargo Standard L1H1 та High Roof L2H2, а також сім спеціалізованих модифікацій — від кемпера до рефрижератора.

Читайте також Яким буде суперник Renault Trafic і Volkswagen ID.Buzz від Kia: перші фото

А в перспективі буде ще більше сюрпризів

У 2027 році лінійку доповнять більші моделі PV7 і PV9. А поки автомобіль по всій Європі вже доступний у версіях Cargo Long та Passenger.

Виробництво електрофургонів стартувало на новому заводі Hwaseong EVO, який згодом зможе випускати до 250 000 авто на рік. На підприємстві та в головному офісі Kia визнанню, що прозвучало на гала-церемонії IVOTY Award під час виставки Solutrans 2025 у Ліоні, Франція, дуже раді.

Без жодного голосу "проти"

Особливої гордості додає те, що це міжнародне визнання: журі з провідних журналістів-знавців комерційних автомобілів представляли 26 країн. За PV5 всі вони проголосували одноголосно, що буває дуже рідко.

На церемонії вручення нагороди "Світовий фургон року 2026" під час виставки Solutrans 2025. Фото: Kia

Журі вподобали PV5 ще й за гнучку систему кузова та архітектуру з плоскою підлогою, що дозволяє використовувати різні конфігурації верхньої частини, починаючи від вантажної до пасажирської й так ділі. Про це неодноразово говорилося на врученні нагороди (більш детально про церемонію вручення див. у відео внизу).

Читайте також Kia готує електричний пікап з самоскидним кузовом

Окрім того, увага прикута до безпеки – ще одна ключова перевага автомобіля. У PV5 розширено використання високоміцної сталі та захисту акумулятора, спеціально розробленого для електромобілів. За даними Kia, передові системи допомоги водієві, такі як система кругового огляду та система утримання смуги руху, забезпечують впевнену експлуатацію у жвавих комерційних умовах.

"Це – виняткова честь, бо PV5 демонструє потенціал електромобільності у комерційному секторі та відкриває шлях до переосмислення всього сегмента. Модель стала не лише першою корейською, а й першим електричним фургоном Азії, що здобув цей титул", – зазначив гендиректор Kia Хо Сон Сон.