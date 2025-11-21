Kia PV5 признан лучшим фургоном года

Стремительный взлет стал своеобразным рекордом и открыл новую эру PBV. Такое признание стало еще и первой корейской моделью, получившей такую награду.

Как пишет press-eu.kia.com, выпущенный в начале этого года PV5, является дебютной моделью в специализированной линейке PBV от Kia.

Читайте также Первый электрический фургон Kia выглядит довольно привлекательно: видео

Ориентирован на бизнес

Номенклатура включает модульные электромобили, разработанные для различных целей благодаря сочетанию гибкого оборудования и передового программного обеспечения, ориентированного на бизнес. Жюри оценило такое стремление, что для Kia обернулось праздником.

На выставке Solutrans 2025 в Лионе организаторы гала-церемонии превратили награждение в настоящий праздник. Фото: Kia

Сейчас PV5 является ключевой моделью нового направления Kia - Platform Beyond Vehicle (PBV). Среди предложенных вариантов привлекают внимание Chassis Cab, Cargo Standard L1H1 и High Roof L2H2, а также семь специализированных модификаций – от кемпера до рефрижератора.

Читайте также Каким будет соперник Renault Trafic и Volkswagen ID.Buzz от Kia: первые фото

А в перспективе будет еще больше сюрпризов

В 2027 году линейку дополнят более крупные модели PV7 и PV9. А пока автомобиль по всей Европе уже доступен в версиях Cargo Long и Passenger.

Производство электрофургонов стартовало на новом заводе Hwaseong EVO, который впоследствии сможет выпускать до 250 000 авто в год. На предприятии и главном офисе Kia признанию, прозвучавшему на гала-церемонии IVOTY Award во время выставки Solutrans 2025 в Лионе, Франция, несказанно рады.

Без единого голоса "против"

Особой гордости добавляет то, что это международное признание: жюри из ведущих журналистов-знатоков коммерческих автомобилей представляли 26 стран. За PV5 все они проголосовали единогласно, что бывает очень редко.

На церемонии вручения награды "Мировой фургон года 2026" во время выставки Solutrans 2025. Фото: Kia

Жюри полюбили PV5 еще и за гибкую систему кузова и архитектуру с плоским полом, что позволяет использовать различные конфигурации верхней части, начиная от грузовой до пассажирской и так далее. Об этом неоднократно говорилось на вручении награды (более подробно о церемонии вручения см. в видео внизу).

Читайте также Kia готовит электрический пикап с самосвальным кузовом

Кроме того, внимание приковано к безопасности – еще одно ключевое преимущество автомобиля. В PV5 расширено использование высокопрочной стали и защиты аккумулятора, специально разработанного для электромобилей. По данным Kia, передовые системы помощи водителю, такие как система кругового обзора и система удержания полосы движения, обеспечивают уверенную эксплуатацию в оживленных коммерческих условиях.

"Это – исключительная честь, потому что PV5 демонстрирует потенциал электромобильности в коммерческом секторе и открывает путь к переосмыслению всего сегмента. Модель стала не только первой корейской, но и первым электрическим фургоном Азии, получившим этот титул", – отметил гендиректор Kia Хо Сон Сон Сон.