Новий Kia Telluride отримав досить суперечливу зовнішність: фото

Telluride завжди був солідним SUV, але після появи електричного EV9 його дизайн почав виглядати застарілим. Тепер компанія презентувала нове покоління моделі, яке отримало суворішу зовнішність із чіткими лініями та масивною решіткою радіатора, що стала головною темою для обговорення.

Читайте також: Електричний фургон Kia PV5 став вантажним "рефом"

У базових версіях вона частково заглушена, тоді як варіант X-Pro отримав відкриту решітку блокового типу, буксирувальні гаки та рейлінги збільшеного профілю. Модель виросла в усіх напрямках: довжина збільшилася на 58 мм, колісна база — на 75 мм, а кліренс у X-Pro досягає 231 мм. Вигляд став більш м’язистим і схожим на позашляховик для справжніх пригод.

Інтер’єр повністю переосмислили: два 12,3-дюймові екрани тепер утворюють єдиний горизонтальний блок, а важіль коробки передач поступився місцем підрульовому перемикачу. Матеріали оздоблення стали помітно якіснішими, а простір у всіх трьох рядах — більшим.

Також цікаво: Крапля дощу може зламати найрозумнішу функцію Kia

Kia поки що тримає деталі в секреті, але за попередніми даними, Telluride отримає 3,5-літровий V6 потужністю 287 к.с. та крутним моментом 352 Нм, а також нову гібридну PHEV-версію з 2,5-літровим турбодвигуном. Повністю електричних варіантів не буде — цю роль і далі виконуватиме Kia EV9.

Telluride другого покоління стане найтехнологічнішим і найсоліднішим SUV у лінійці бренду, залишаючись при цьому вірним своїй місії — комфорт, простір і трохи “американської” брутальності.