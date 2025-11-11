Новый Kia Telluride получил довольно противоречивую внешность: фото

Telluride всегда был солидным SUV, но после появления электрического EV9 его дизайн начал выглядеть устаревшим. Теперь компания представила новое поколение модели, которое получило более строгую внешность с четкими линиями и массивной решеткой радиатора, что стало главной темой для обсуждения.

В базовых версиях она частично заглушена, тогда как вариант X-Pro получил открытую решетку блочного типа, буксировочные крюки и рейлинги увеличенного профиля. Модель выросла по всем направлениям: длина увеличилась на 58 мм, колесная база - на 75 мм, а клиренс у X-Pro достигает 231 мм. Облик стал более мускулистым и похожим на внедорожник для настоящих приключений.

Интерьер полностью переосмыслили: два 12,3-дюймовых экрана теперь образуют единый горизонтальный блок, а рычаг коробки передач уступил место подрулевому переключателю. Материалы отделки стали заметно качественнее, а пространство во всех трех рядах - больше.

Kia пока держит детали в секрете, но по предварительным данным, Telluride получит 3,5-литровый V6 мощностью 287 л.с. и крутящим моментом 352 Нм, а также новую гибридную PHEV-версию с 2,5-литровым турбодвигателем. Полностью электрических вариантов не будет - эту роль и дальше будет выполнять Kia EV9.

Telluride второго поколения станет самым технологичным и солидным SUV в линейке бренда, оставаясь при этом верным своей миссии - комфорт, пространство и немного “американской” брутальности.