Электрический фургон Kia PV5 стал грузовым "рефом"

Еще в июле менеджеры Kia предупреждали о появлении семи типов кузовов PV5, начиная от легкого кемпера и заканчивая пикапом с открытой платформой.

Как пишет electrek.co, продукт от нового бизнеса Platform Beyond Vehicle (PBV) предлагает широкий спектр настраиваемых электромобилей, передовое программное обеспечение и многое другое.

Модели PV5 Passenger и Cargo, созданные для личного использования и бизнеса, уже появляются в Европе и Южной Корее. Также доступны модели Cargo Compact (доступны в 3- и 4-дверных конфигурациях) и Cargo High Roof.

Рефрижератор PV5 – новичок перспективный

Новые варианты также будут включать открытую платформу, легкий кемпер, роскошный пассажирский дом "Prime", встроенный грузовик и грузовик-рефрижератор.

Рефрижераторный грузовик впервые сняли на публике в Южной Корее. Это уже подсказка на то, что такая легкая коммерческая машина аккумуляторного питания появится в ближайшее время.

Kia выпустит три модели рефрижераторных грузовиков PV5. Ожидается появление низкой, стандартной и высокой версий исполнения.

В показанном видео от HealerTV оператор снял стандартную и высокую версии. В комментарии репортер отметил, что высокая версия существенно превышает стандартную машину.

Эксперты уже сделали сравнение. Несмотря на то, что у новичков передняя часть выглядит как у PV5 Passenger and Cargo, задняя часть переделана для использования холодильного агрегата.

Kia еще не раскрыла дату запуска, но ожидается, что это произойдет до конца 2025 года.

Бортовой грузовик также будет пользоваться спросом

Второй вариант нового исполнения PV5 – версия с открытым кузовом. Ее также заметили в Южной Корее. Правда, нечто подобное виделось и раньше и редакция Авто24 писала о похожем варианте.

Однако новое видео от HealerTV предлагает нам лучший взгляд на этот вариант. И не с одного шпионского ракурса, а в разных проекциях.