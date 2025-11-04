Електричний фургон Kia PV5 став вантажним "рефом"

Ще у липні менеджери Kia попереджали про появу семи типів кузовів PV5, починаючи від легкого кемпера і закінчуючи пікапом з відкритою платформою.

Як пише electrek.co, продукт від нового бізнесу Platform Beyond Vehicle (PBV) пропонує широкий спектр налаштовуваних електромобілів, передове програмне забезпечення та багато іншого.

Читайте також Фургон Kia PV5 встановив рекорд з пробігу на одному заряді: відео

Моделі PV5 Passenger та Cargo для особистого використання й бізнесу вже з'являються в Європі та Південній Кореї. Також доступні моделі Cargo Compact (доступні в 3- та 4-дверних конфігураціях) та Cargo High Roof.

Рефрижератор PV5 – новачок перспективний

Нові варіанти також включатимуть відкриту платформу, легкий кемпер, розкішний пасажирський будинок «Prime», вбудовану вантажівку та вантажівку-рефрижератор.

Рефрижераторну вантажівку вперше зняли на публіці в Південній Кореї. Це вже підказка на те, що така легка комерційна машина акумуляторного живлення з'явиться найближчим часом.

Kia випустить три моделі рефрижераторних вантажівок PV5. Очікується поява низької, стандартної та високої версій виконання.

В показаному відео від HealerTV оператор відзняв стандартну та високу версії. У коментарі репортер зазначив, що висока версія суттєво перевищує стандартну машину.

Читайте також Kia готує електричний пікап з самоскидним кузовом

Експерти вже зробили порівняння. Попри те, що у новачків передня частина виглядає як у PV5 Passenger and Cargo, задня частина перероблена для використання холодильного агрегату.

Kia ще не розкрила дату запуску, але очікується, що це станеться до кінця 2025 року.

Бортова вантажівка також матиме попит

Другий варіант нового виконання PV5 – версія з відкритим кузовом. Її також помітили у Південній Кореї. Щоправда, щось подібне бачилося й раніше і редакція Авто24 писала про схожий варіант.

Однак нове відео від HealerTV пропонує нам найкращий погляд на цей варіант. І не з одного шпигунського ракурсу, а в різних проєкціях.