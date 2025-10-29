Фургон Kia PV5 встановив рекорд з пробігу на одному заряді: відео

Електричний фургон групи LCV для випробування мав класичну конфігурацію – чотиридверна версія PV5 Cargo L2H1. Як повідомляє виробник на своєму сайті kia.com, рекордний заїзд проводили у Європі.

Автомобіль немодифікованої моделі з акумулятором місткістю 71,2 кВт-год. Kia PV5 Cargo проїхав 430,84 милі (693,38 км) на одному заряді.

Читайте також Kia готує електричний пікап з самоскидним кузовом

Маршрут проклали в реальних умовах

Рекордний маршрут був ретельно розроблений. Все зводилося до одного - відтворити повсякденні реалії доставлення та логістичних операцій.

Маршрут проклали так, щоб це відповідало реальним умовам експлуатації. Фото: Kia

На міському та заміському маршруті довжиною 58,2 кілометра PV5 Cargo стикався зі світлофорами, перехрестями, кільцевими розв'язками та типовим міським рухом. Це все відображає умови, з якими більшість водіїв логістики стикаються щодня.

Читайте також Kia випустила електричний мінівен PV5 для таксі: скільки коштує

Гірські перепади на заваді не стали

Були й складні ділянки шляху. Фургон неодноразово долав різницю у висоті близько 370 метрів, 12 разів проїжджаючи маршрут з повним корисним навантаженням і, нарешті, зупиняючись на дванадцятому колі.

Складні умови підкреслюють надзвичайну ефективність та надійність PV5 Cargo. Розроблений інженерами для оптимізації практичності, PV5 служить високонадійним рішенням для сталої міської мобільності без шкоди для продуктивності.

Рекорд зафіксовано, Диплом вручено, комфорт перевірено. Фото: Kia

Готувалися ретельно, кожна хвилина руху фіксувалася

Спроба встановити рекорд була ретельно підготовлена. Інспектори з TÜV Hessen та Buck Vermessung контролювали процес завантаження та перевіряли дотримання вимог щодо ваги.

Читайте також Яким буде суперник Renault Trafic і Volkswagen ID.Buzz від Kia: перші фото

Для підтвердження усіх показників, починаючи від рівня заряду, позначень на одометрі, а також швидкості та майстерності водіння, подорож безперервно записувалася за допомогою GPS та камер.

Перевіряли не тільки рівень заряду в батареї, але й повну вагу та тиск в шинах. Фото: Kia

Європа матиме великий вибір

PV5 – перша спеціальна модель Kia з її нового бізнесу Platform Beyond Vehicle (PBV). Фургон має гарну перспективу збуту на європейському континенті.

Попри велику конкуренцію, автомобіль стає в один рядок з Ford Transit, Volkswagen ID.Buzz, Renault Traffic, Mercedes Vito та інших.

PV5 Cargo пропонує до 4,4 куб. м вантажного простору та максимальне корисне навантаження 790 кг. Він доступний з двома варіантами акумуляторної батареї: 51,5 кВт-год або 71,2 кВт-год.