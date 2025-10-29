Фургон Kia PV5 установил рекорд по пробегу на одном заряде: видео

ФОТО: Kia|
Рекорд осуществлен на дорогах общего пользования к северу от Франкфурта, Германия
Электрический фургон группы LCV для испытания имел классическую конфигурацию – четырехдверная версия PV5 Cargo L2H1. Как сообщает производитель на своем сайте kia.com, рекордный заезд проводился в Европе.
Автомобиль немодифицированной модели с аккумулятором емкостью 71,2 кВт-ч. Kia PV5 Cargo проехал 430,84 мили (693,38 км) на одном заряде.
Маршрут проложили в реальных условиях
Рекордный маршрут был тщательно разработан. Все сводилось к одному – воссоздать повседневные реалии доставки и логистических операций.
Маршрут проложили так, чтобы это соответствовало реальным условиям эксплуатации. Фото: Kia
На городском и загородном маршруте длиной 58,2 километра PV5 Cargo сталкивался со светофорами, перекрестками, кольцевыми развязками и типичным городским движением. Это все отражает условия, с которыми большинство водителей логистики сталкиваются ежедневно.
Горные перепады помехой не стали
Были и сложные участки пути. Фургон неоднократно преодолевал разницу в высоте около 370 метров, 12 раз проезжая маршрут с полной полезной нагрузкой и, наконец, останавливаясь на двенадцатом круге.
Сложные условия подчеркивают чрезвычайную эффективность и надежность PV5 Cargo. Разработанный инженерами для оптимизации практичности, PV5 служит высоконадежным решением для устойчивой городской мобильности без ущерба для производительности.
Рекорд зафиксирован, Диплом вручен, комфорт проверен. Фото: Kia
Готовились тщательно, каждая минута движения фиксировалась
Попытка установить рекорд была тщательно подготовлена. Инспекторы из TÜV Hessen и Buck Vermessung контролировали процесс загрузки и проверяли соблюдение требований по весу.
Для подтверждения всех показателей, начиная от уровня заряда, обозначений на одометре, а также скорости и мастерства вождения, путешествие непрерывно записывалось с помощью GPS и камер.
Проверяли не только уровень заряда в батарее, но и полный вес и давление в шинах. Фото: Kia
Европа будет иметь большой выбор
PV5 – первая специальная модель Kia с ее нового бизнеса Platform Beyond Vehicle (PBV). Фургон имеет хорошую перспективу сбыта на европейском континенте.
Несмотря на большую конкуренцию, автомобиль становится в один ряд с Ford Transit, Volkswagen ID.Buzz, Renault Traffic, Mercedes Vito и других.
PV5 Cargo предлагает до 4,4 куб. м грузового пространства и максимальную полезную нагрузку 790 кг. Он доступен с двумя вариантами аккумуляторной батареи: 51,5 кВт-ч или 71,2 кВт-ч.