Фургон Kia PV5 установил рекорд по пробегу на одном заряде: видео

Электрический фургон группы LCV для испытания имел классическую конфигурацию – четырехдверная версия PV5 Cargo L2H1. Как сообщает производитель на своем сайте kia.com, рекордный заезд проводился в Европе.

Автомобиль немодифицированной модели с аккумулятором емкостью 71,2 кВт-ч. Kia PV5 Cargo проехал 430,84 мили (693,38 км) на одном заряде.

Маршрут проложили в реальных условиях

Рекордный маршрут был тщательно разработан. Все сводилось к одному – воссоздать повседневные реалии доставки и логистических операций.

Маршрут проложили так, чтобы это соответствовало реальным условиям эксплуатации. Фото: Kia

На городском и загородном маршруте длиной 58,2 километра PV5 Cargo сталкивался со светофорами, перекрестками, кольцевыми развязками и типичным городским движением. Это все отражает условия, с которыми большинство водителей логистики сталкиваются ежедневно.

Горные перепады помехой не стали

Были и сложные участки пути. Фургон неоднократно преодолевал разницу в высоте около 370 метров, 12 раз проезжая маршрут с полной полезной нагрузкой и, наконец, останавливаясь на двенадцатом круге.

Сложные условия подчеркивают чрезвычайную эффективность и надежность PV5 Cargo. Разработанный инженерами для оптимизации практичности, PV5 служит высоконадежным решением для устойчивой городской мобильности без ущерба для производительности.

Рекорд зафиксирован, Диплом вручен, комфорт проверен. Фото: Kia

Готовились тщательно, каждая минута движения фиксировалась

Попытка установить рекорд была тщательно подготовлена. Инспекторы из TÜV Hessen и Buck Vermessung контролировали процесс загрузки и проверяли соблюдение требований по весу.

Для подтверждения всех показателей, начиная от уровня заряда, обозначений на одометре, а также скорости и мастерства вождения, путешествие непрерывно записывалось с помощью GPS и камер.

Проверяли не только уровень заряда в батарее, но и полный вес и давление в шинах. Фото: Kia

Европа будет иметь большой выбор

PV5 – первая специальная модель Kia с ее нового бизнеса Platform Beyond Vehicle (PBV). Фургон имеет хорошую перспективу сбыта на европейском континенте.

Несмотря на большую конкуренцию, автомобиль становится в один ряд с Ford Transit, Volkswagen ID.Buzz, Renault Traffic, Mercedes Vito и других.

PV5 Cargo предлагает до 4,4 куб. м грузового пространства и максимальную полезную нагрузку 790 кг. Он доступен с двумя вариантами аккумуляторной батареи: 51,5 кВт-ч или 71,2 кВт-ч.