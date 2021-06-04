Закончив карьеру, самый оплачиваемый футболист мира Дэвид Бекхэм не ведет тихую спокойную жизнь, просто тратя свои деньги. Вместо этого он тщательно инвестирует в будущее, и отныне он является не просто владельцем клуба Inter Miami CF или послом ЮНИСЕФ, но и инвестором электрических автомобилей.

Британская компания Lunaz известна своими совершенными конверсиями классических автомобилей, таких как Rolls-Royce, Bentley, Jaguar или Range Rover, на электрокары. Вскоре компания планирует начать выпуск электрических грузовиков-мусоровозов. Дэвид Бекхэм решил поддержать национальную электрификацию фунтом.

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Благодаря новой группе стратегических инвесторов, Lunaz также представила амбициозный новый план роста, благодаря которому добавит еще больше транспортных средств в свой список конверсий, используя высокомодульную электрическую платформу собственной разработки.

На фотографиях рядом с прекрасным классическим Rolls-Royce с электрической силовой установкой и бывшим профессиональным футболистом-мусоровоз. То есть одновременно с самыми роскошными машинами компания будет выпускать промышленные грузовики для мусора.

Фото: Дэвид Бекхам на мануфактуре Lunaz / Lunaz

Деньги, как известно, не пахнут, а заработать компания может не столько на конверсии роскошных классических авто, а как раз на мусоровозах, ведь в Великобритании, Европе и США автопарк этих машин насчитывает около 80 миллионов единиц, а возможности замены старых машин электрическими мусоровозами открывает замечательные возможности для автопроизводителей.