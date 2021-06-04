Закінчивши кар’єру, найоплачуваніший футболіст світу Девід Бекхем не веде тихе спокійне життя, просто витрачаючи свої гроші. Натомість він ретельно інвестує в майбутнє і відтепер він є не просто власником клубу Inter Miami CF або послом ЮНІСЕФ, а й інвестором електричних автомобілів.

Британська компанія Lunaz відома своїми довершеними конверсіями класичних автомобілів, таких як Rolls-Royce, Bentley, Jaguar або Range Rover, на електрокари. Незабаром компанія планує розпочати випуск електричних вантажівок-сміттєвозів. Девід Бекхем вирішив підтримати національну електрифікацію фунтом.

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Завдяки новій групі стратегічних інвесторів, компанія Lunaz також представила амбіційний новий план зростання, завдяки якому додасть ще більше транспортних засобів до свого переліку конверсій, використовуючи високомодульну електричну платформу власної розробки.

На фотографіях, поруч із прекрасним класичним Rolls-Royce з електричною силовою установкою та колишнім професійним футболістом є сміттєвоз. Тобто одночасно з найрозкішнішими машинами, компанія випускатиме промислові вантажівки для сміття.

Фото: Девід Бекхам на мануфактурі Lunaz / Lunaz

Гроші, як відомо, не пахнуть, а заробити компанія може не стільки на конверсії розкішних класичних авто, а якраз на сміттєвозах, адже у Великобританії, Європі та США автопарк цих машин налічує близько 80 мільйонів одиниць, а можливості заміни старих машин електричними сміттєвозами відкриває чудові можливості для автовиробників.