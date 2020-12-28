За профилем в Instagram следят 16 тысяч пользователей, о луже знают местные чиновники, но уже четверть века ремонтные службы остаются бессильными и лужа появляется на том же месте. А после каждого дождя в инстаграме появляются ее новые фотографии.

Лужа в общем дворе нескольких жилых домов уже в течение 25 лет мешает жителям Южно-Сахалинска, но местная власть не способна справиться с локальной проблемой, поэтому горожане решили прославить лужу.

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С 1994 года жители пятиэтажек ходят по затопленному двору и мужчина по имени Николай решил, что 25-летняя лужа достаточно взрослая, чтобы иметь собственную страницу в соцсети. В сентябре этого года он разместил соответствующий профиль в Instagram и за несколько месяцев страница привлекла внимание более 16 тысяч пользователей.

“Привет всем! Я лужа возле улицы Тихоокеанской, 10, г. Южно-Сахалинск. Мне только что исполнилось 25 лет, пора покорять Instagram как взрослой! :)” – говорится в ироническом описании страницы. Со временем у этой лужи появились не только ”фолловеры“, но и ”лужи-сестры” из других городов.

Лишь после того, как лужа стала “знаменитостью”, местные власти пообещали решительно взяться за решение проблемы. По слухам, что ходят в городе, генеральные ремонты придомовых территорий, запланированные на 2024 год, решили перенести уже на следующий год, не столько из-за стремления помочь людям, сколько чтобы избавить власть имущих от конфуза.