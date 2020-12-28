За профілем в Instagram слідкують 16 тисяч користувачів, про калюжу знають місцеві чиновники, але вже чверть століття ремонтні служби залишаються безсилими і калабаня з'являється на тому ж місці. А після кожного дощу в Інстаграмі з'являються її нові світлини.

Калюжа у спільному дворі кількох житлових будинків вже протягом 25 років заважає мешканцям Южно-Сахалінська, але місцева влада не здатна впоратись із локальною проблемою, тож містяни вирішили прославити калабаню.

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З 1994 року жителі п’ятиповерхівок перебираються затопленим двором і чоловік на ім’я Микола вирішив, що 25-річна калюжа достатньо доросла, аби мати власну сторінку в соцмережі. У вересні цього року він розмістив відповідний профіль у Instagram і за кілька місяців сторінка привернула увагу більше 16 тисяч користувачів.

“Привіт всім! Я калюжа біля вулиці Тихоокеанської, 10, м. Южно-Сахалінськ. Мені щойно виповнилося 25 років, пора підкорювати Instagram як дорослій! :)” – йдеться в іронічному описі сторінки. З часом у цієї калюжі з’явились не лише “фолловери”, а й “калюжі-сестри” з інших міст.

Лиш після того, як про калюжа стала “знаменитістю”, місцева влада пообіцяла рішуче узятись за вирішення проблеми. За чутками, що ходять у місті, генеральні ремонти прибудинкових територій, заплановані на 2024 рік, вирішили перенести вже на наступний рік, не стільки через прагнення допомогти людям, скільки щоб позбавити можновладців від конфузу.