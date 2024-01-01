Для чего на фронте беспилотник с шестью колесами

Это – гексадрон украинского производства. Его основная задача заключается в транспортно-логистических операциях конкретно в зоне боевых действий. Об этом говорится на сайте Минобороны Украины.

Дистанционно управляемая платформа создана для перевозки на передовой различных грузов, начиная от боеприпасов и заканчивая продовольственными товарами, водой, медикаментами.

Читайте также Наземный дрон "Муравей" незаметно будет доставлять на передовую все, что нужно бойцам

Его ходовая имеет шесть колес с собственным приводом. Инженеры обеспечили каждое колесо отдельным электрическим двигателем. В случае повреждений одного или двух колес или каких-то из двигателей это не будет критической преградой для остановки, транспортер продолжит движение даже с нагрузкой 150 кг, максимально – 200 кг.

Для перевозки роботизированного транспортера достаточно легкового фургона. Скриншот: Авто24

Увеличенное количество колес с четырех до шести уменьшает удельный вес давления на поверхность земли. Таким образом риск вывода транспортера из строя становится минимальным.

В общем описании сказано, что шестиколесный гексодрон "Тесля" может преодолевать холмы и траншеи, осуществлять так называемый "танковый" разворот на месте. Его колеса могут быть оборудованы безвоздушными шинами, которые выполняют задачи даже после повреждения.

Читайте также Семейство наземных дронов Spextr теперь можно покупать за бюджетные средства

О мощности электродвигателей, потенциал аккумуляторной батареи и запас хода в сообщении Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники ничего не сказано.

Однако в архиве Авто24 есть некоторые характеристики и описание "Тесли". Из паспорта производителя известно, что эта аккумуляторная машина имеет 4-часовой запас хода или 24 км пробега на одном заряде. Батарея получила номинальную емкость 3,6 кВт-ч.

При необходимости такой транспортер вытащит с передовой даже раненого на платформе и на прицепных санках, грузоподъемность и мощность для этого подходят. Скриншот: Авто24

Вне дорог транспортер может двигаться с максимальной скоростью 10 км/час. В складках местности он практически незаметен и бесшумен. В разложенном операционном габарите гексадрон имеет размеры 1270 х 960 х 1295 мм. В сложенном состоянии его для перевозки в легковом грузовом фургоне последняя группа цифр меньше – 905 мм, а остальные имеет такие же размеры.

Редакция Авто24 благодарит Михаила Фанти за видеосюжет об этой роботизированной платформе.