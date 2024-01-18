Тернопольские инженеры разработали и изготовили наземный дрон "Муравей".

Гусеничный мини-транспортер сделан так, чтобы у него не было пустых пробегов. Небольшие решетчатые борта со всех четырех сторон позволяют разместить для доставки на передовую боезапас к стрелковому оружию или минометов, бидоны с водой, термосы с горячей пищей или просто продукты, расфасованные в коробки. В тыл с передовых позиций беспилотник может безопасно транспортировать раненых защитников.

Как сообщает "Суспільне Тернопіль", дрон "при весе всего 350 килограммов может везти тонну груза". Такая грузоподъемность не всем легковушкам под силу.

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Маленький и низенький транспортер способен преодолевать расстояние в 15 километров. Конечно, такой показатель возможен в случае прямого беспрепятственного прохождения радио-, видеосигнала.

В целом пробег на полностью заряженном аккумуляторе, а здесь можно ставить одну или две батареи емкостью 6,8 или 13,6 кВт, возможен на расстояние 30-40 километров. Этого достаточно для нескольких рейсов с передовой до стабилизационного пункта в тылу или другое безопасное место, где раненого могут забрать парамедики, а на обратный путь обеспечить нужным для военных грузом.

Среди интересных инженерных решений есть много выдумок, значение которых довольно существенное. Скажем, решетчатые борта здесь имеют двойную функцию. Во-первых, они снимаются, что позволяет сделать платформу плоской и разместить габаритные грузы.

Во-вторых, снятые борта выполняют функцию трапов. Благодаря этому не нужно возить с собой дополнительную атрибутику, чтобы загнать транспортер на легковой прицеп или в кузов пикапа, а потом самоходом разгрузить.

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По словам руководителя проекта "Роботизированные комплексы" Игоря Чайкивского (фото внизу), транспортер на 80% состоит из деталей украинского производства. Сейчас идет работа над созданием еще меньшего наземного дрона. Он будет в четыре раза меньше и легче.

"Муравей" сделан с перспективой на мирное применение. На этой платформе фермеры после победы могут получить опрыскиватель с 500-литровой емкостью и распылителями для обработки полей от вредителей. При этом благодаря легкой массе и гусеничной ходовой агрессивное давление на почву будет минимальным.

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В сезон сбора ягод смородины, малины, плодов яблок или винограда этот транспортер может тянуть на буксире за собой 5-6 тележек с ящиками, куда складывается собранный урожай для дальнейшей транспортировки на дорогу к крупногабаритному транспорту.

Ожидается, что стоимость такого аграрного комплекса будет в пределах 620-650 тысяч гривен, но все зависит от комплектации, в т.ч. от мощности аккумулятора и надстроек платформы под конкретные сельскохозяйственные работы.

Фото/видео: Общественное Тернополь