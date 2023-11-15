Еще два бронированных автомобиля скорой помощи для наших защитников производства канадской компании Terradyne Armored Vehicles отправились на передовую.

Заказ на приобретение 13 бронированных автомобилей такого назначения разместило государственное предприятие "Медицинские закупки Украины". Средства на оплату машин эвакуации раненых с фронтовой полосы в ближайшие медучреждения на сумму 124 миллиона гривен выделил фонд UNITED24.

Нынешнюю партию из двух машин наши медики уже получили и остались довольны, поскольку такой техники во фронтовой полосе очень не хватает.

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" Автомобили жизненно необходимы для эвакуации на передовой, первой линии обороны. При транспортировке в бронированных машинах процент смерти минимизируется в разы. Очень благодарны, что идут поставки именно таких скорых, которые спасут не одну жизнь", – прокомментировал подполковник медицинской службы Сергей Павлюк.

Напомним, бронированные эвакуационные машины Gurkha имеют бронированную ливрею, соответствующую второму уровню баллистической защиты по стандарту NATO - Stanag 4569. Ходовая признана очень живучей, в случае повреждения колес броневик может ехать на спущенных шинах от 50 до 150 км.

В моторной нише почти 9-тонной машины стоит 6,7-литровый турбодизель мощностью 330 л. с., работающий в паре с шестиступенчатой АКПП. Имея 150-литровый топливный бак, автомобиль без дозаправки может пройти до 700 км. Максимальная скорость по дороге с твердым покрытием составляет 110 км/ч.

Как сообщает на своей странице в Telegram-канале UNITED24, вскоре для фронта отправят еще семь таких медицинских спецмашин.