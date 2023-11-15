Ще два броньовані автомобілі швидкої допомоги для наших захисників виробництва канадської компанії Terradyne Armored Vehicles вирушили на передову.

Замовлення на придбання 13 броньованих автомобілів такого призначення розмістило державного підприємства "Медичні закупівлі України". Кошти на оплату машин евакуації поранених з фронтової смуги у найближчі медзаклади у сумі 124 мільйони гривень виділив фонд UNITED24.

Нинішню партію з двох машин наші медики вже отримали й лишилися вдоволеними, оскільки такої техніки у фронтовій смузі дуже бракує.

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"Автівки життєво необхідні для евакуації на передовій, першій лінії оборони. При транспортуванні в броньованих машинах відсоток загибелі зменшується в рази. Дуже вдячні, що йдуть поставки саме таких швидких, які врятують не одне життя", — прокоментував підполковник медичної служби Сергій Павлюк.

Нагадаємо, броньовані евакуаційні машини Gurkha мають броньовану ліврею, що відповідає другому рівню балістичного захисту за стандартом NATO — Stanag 4569. Ходова визнана дуже живучою, у разі пошкодження коліс броньовик може їхати на спущених шинах від 50 до 150 км.

В моторній ніші майже 9-тонної машини стоїть 6,7-літровий турбодизель потужністю 330 к. с., що працює в парі з шестиступеневою АКПП. Маючи 150-літровий паливний бак, автомобіль без дозаправлення може пройти до 700 кілометрів. Максимальна швидкість по дорозі з твердим покриттям становить 110 км/год

Як повідомляє на своїй сторінці в Telegram-каналі UNITED24, невдовзі для фронту відправлять ще сім таких медичних спецмашин.